Instan a aclarar la falta de cohesión jurídica en Chile

La dimisión del agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Felipe Bulnes, causó un remezón político. El partido Unión Demócrata Independiente (UDI) solicita que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aclare la falta de cohesión que apuntó el representante.



"Creemos que es necesario aclararlo (…) es esencial que para que José Miguel Insulza tenga éxito, es necesario que se actúe con unidad que Chile requiere", declaró a "Emol" el representante de esa agrupación, Hernán Larraín.



"Resulta fundamental para Chile restablecer cuanto antes un nivel de cohesión y unidad en torno al equipo de defensa que garantice que las decisiones jurídicas, políticas y comunicacionales que siguen no se verán afectadas", advirtió Bulnes en su nota de renuncia.



Larraín pidió que antes de continuar con la segunda fase de este proceso, "se esclarezcan las eventuales fisuras de desunión, porque es indispensable actuar con la total unidad", frente a la arremetida de las autoridades bolivianas.



Agregó que "es muy importante que en esta nueva etapa José Miguel Insulza lleve adelante una estrategia comunicacional que asegure de la mejor manera la defensa de Chile y no (solo) quedarse en la defensa jurídica".



El político además arremetió contra el presidente, Evo Morales, que en vio desgastada la política chilena. "La verdad es que no es Chile la que se desgasta. Lo que está desgastado es su permanente lloriqueo ante los países del mundo victimizándose por los problemas de Bolivia como si estos fueran de Chile", finalizó.



