Los bagalleros bloquean vía férrea y puente binacional

No pasaron más de diez días y otra vez el puente binacional (Bolivia-Argentina) y la línea férrea son el centro de conflicto, nuevamente los bagalleros bloquearon el paso al vecino país exigiendo la nivelación de los aranceles para los productos a ser nacionalizados.

Benancio Ochoa, máximo dirigente de los bagalleros (personas que sacan e ingresan productos al por menor), explicó que la medida de presión se debe al rechazo por el cobro de Bs 17 por quintal de mercadería que ingrese al país para ser nacionalizado.

Ochoa remarcó que es un cobro abusivo que los está dejando sin trabajo, por lo que volvieron a retomar la medida de presión a pesar de que hoy debían reunirse con Jhonny Morales, viceministro de Política Tributaria, en Tarija.

“No puede ser que a nosotros nos sigan cobrando y no a los que meten camiones o vagones de trigo, maíz y harina.

Por eso la base determinó iniciar este bloqueo y que el viceministro baje a Yacuiba con una respuesta concreta”, dijo Ochoa.

Desde el Gobierno

Desde la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) explicaron que el problema está siendo tratado desde el Ministerio de Economía y que no es serio volver a iniciar las medidas de presión cuando ya hay pactada una reunión con el Viceministerio de Política Tributaria.

En cuanto a la reducción de los aranceles, desde la ANB indicaron que los valores se determinan desde Política Tributaria y que la Aduana solo es la encargada de hacer cumplir lo definido, pero de ningún modo tienen la posibilidad de cambiar o anular la norma.

Exportadores ven daños

Para la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), el daño que se está haciendo al aparato productivo del país es grave, pues no solo se trata de mercadería que no puede llegar, sino de contratos por tres, seis meses o un año que no se están cumpliendo, algo que deja mal parado al sector exportador ante los compradores.



Jorge Sánchez, empresario afiliado a la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), lamentó que otra vez la incertidumbre afecte a sus actividades y que en menos de un mes tuvo dos entregas atrasadas.



“Detrás de los números hay personas, familias que todos los días se levantan para realizar su actividad, que no están pensando en bloquear, sino en producir, en generar puestos de trabajo y en vender al exterior productos con valor agregado, pero con estos constantes bloqueos muy poco se puede planificar a mediano y largo plazo. Es deprimente”, sostuvo Sánchez, que exporta palmitos y bananas al exigente y competitivo mercado de Buenos Aires (Argentina).

Cabe señalar que de acuerdo con una proyección de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), por Yacuiba se transporta alrededor de 793 toneladas métricas por día, que significan unos $us 460.000, siendo el tercer punto de salida de la producción boliviana, detrás de Tambo Quemado, hacia Chile ($us 5,4 millones diarios) y Desaguadero, hacia Perú ($us 1,7 millones).

Sin salida

Desde la terminal de buses de Santa Cruz informaron de que la salida de unidades al sur del país está suspendida hasta que en Yacuiba el paso esté garantizado.

Los últimos buses que salieron fueron los de ayer por la mañana cuando aún no se sabía del bloqueo.