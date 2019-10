Borda logró modificar la fecha de su audiencia

La mañana de este martes, el excandidato a gobernador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Borda fue notificado para el viernes 4 de diciembre para prestar su declaración por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado. El sindicado al enterarse de la citación acudió a la Fiscalía y logró modificar la fecha de su audiencia.



Borda fue denunciado por el diputado del Movimiento Demócrata Social (MDS), Tomás Monasterio por el uso de una camioneta de YPFB en la marcha de los indígenas chiquitanos, supuestamente promovida por el MAS.



La citación fue pegada en la puerta del domicilio del excandidato masista y señala que debe prestar su declaración el viernes 4 de diciembre a las 9:00 en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz.



“La presente orden es librada por imperio de los prescrito en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal y podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil. En caso de no presentarse en día y hora indicado, ni justificarse un impedimento legítimo, se librará la orden de aprehensión que corresponda”, cita el documento firmado por la fiscal adscrita a la unidad especializada en persecución de los delitos de corrupción, Mabel Andrade Molina.



Rolando Borda, en un contacto con EL DEBER, afirmó que tras enterarse de su notificación se presentó voluntariamente hasta la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía a solicitar la modificación de la audiencia, toda vez que en la fecha señalada el excandidato debe viajar a la ciudad de La Paz para participar en una reunión con movimientos sociales.



“Me he presentado ante la fiscal y le he manifestado mi interés por esclarecer este hecho, estoy predispuesto a asistir las veces que me convoquen para realizar mis declaraciones correspondientes y hemos firmado un acta en el que pido que se modifique la fecha de la audiencia”, indicó Borda.