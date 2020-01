6 opciones para dejar de usar WhatsApp

Era sabido que algún día iba a pasar: desde que Facebook compró WhatsApp en 2014, se esperaba que ambas redes se sincronicen por completo y ese momento ha llegado.



La compañía de mensajería instantánea comunicó la semana pasada que modificará sus políticas de privacidad y le dará a Facebook la información personal de sus usuarios para “mejorar el sistema de publicidad”. Aunque la red social ha anunciado que el intercambio de datos no esconde malas intenciones, y que los datos solo se utilizarán para optimizar la experiencia de ambos servicios, muchos usuarios desconfían y quieren mantener el anonimato móvil.



Respondiendo a la necesidad de conservar lo que queda de la privacidad en internet, algunos portales especializados en telecomunicaciones han publicado una lista de plataformas para chatear similares al WhatsApp. Conoce cuáles son:



Telegram. Es una de las compañías que le hace más competencia a WhatsApp. No obliga a consignar el número de teléfono, no tiene suscripciones de pago y lo mejor de todo es que no cuenta con publicidad, no por nada es la app favorita de millones de usuarios.



WeChat. La plataforma más popular de Asia ya supera los 400 millones de usuarios. Aunque requiere el número de teléfono, no lo muestra públicamente y permite desvincularlo de la cuenta cuando se desee, señala el portal de Russia Today. También se puede hacer llamadas de voz y con video, además de compartir la ubicación entre usuarios, igual que en WhatsApp. Lo malo: tiene anuncios de publicidad.



Viber. La compañía que cuenta con más de 100 millones de usuarios, requiere el número de teléfono, contiene publicidad y permite realizar llamadas de voz.



Otras plataformas que ofrecen un buen servicio y tienen cada vez más usuarios son Kakao Talk, Line y Tango. Este último cuenta con herramientas para encontrar amigos, tiene minijuegos y permite mensajes de voz como en WhatsApp



Cómo seguir chateando sin que Facebook vea los datos

Las cuentas de WhatsApp y Facebook se sincronizan de manera automática, salvo que el usuario desactive esa opción en la configuración del sistema de mensajería.



Tanto con los sistemas de Android e iOS, se debe acceder al los ajustes WhatsApp y buscar ‘configuración de la cuenta’, luego hacer click en Seguridad. Una vez en ese menú, debe quitar la casilla marcada por defecto en la que se da permiso para compartir la información con Facebook.



Es importante hacerlo lo antes posible, porque la opción de desvincular las cuentas solo estará disponible por 30 días luego de la aparición del anuncio en el que se alerta el cambio en la política de privacidad, señala el portal PlayGround.



Con la última actualización, Facebook podrá disponer de la información de los usuarios incluyendo el número de teléfono.