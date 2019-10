10 supersticiones sobre los Viernes 13 como hoy

El número 13 resulta el número de mal agüero para muchas sociedades, al grado de que en muchos lugares se omite esta numeración, como en aviones, hoteles, líneas de autobús, e incluso existen personas que si hay 13 personas sentadas a la mesa una de ellas se retira, voluntariamente, o no comen para evitar la mala suerte.



Pero que el día 13 del mes caiga en martes o viernes va mucho más allá. Hay quienes evitan salir de sus casas para que no les ocurra nada malo, o evitan hacer cualquier cosa relacionada con el número.



Como hoy es Viernes 13, te mostramos diez razones por las que este día es mal visto. ¿Mito o realidad? Por las dudas, empieza este viernes con el pie derecho.



1.- En la cultura nórdica se veneraba a la diosa del cielo Frigg o Freyja, la cual fue condenada por misioneros cristianos como una bruja. Se decía que quienes la siguieron venerando en secreto realizaban sus rituales en viernes, por lo que los viernes pasaron a ser días malditos.



2.- Es curioso que el día de mala suerte en los países latinos sea el martes y para los países anglosajones sea el viernes. Y aún más llamativo es que los japoneses consideren el viernes 13 como un día particularmente afortunado. En Italia se considera de mala suerte el viernes 17.



3.- En el cristianismo, las personas lo relacionan con el hecho de que Jesús haya muerto un día viernes y que la última cena haya sido integrada por 13 personas, pero esto estuvo más extendido en Europa.



4.- Un estudio de la Universidad de Hertfordshire concluyó que para algunas personas en verdad puede resultar ser un mal día pero no debido a una maldición, sino por el hecho de que están predispuestos y sugestionados.



5.- En los últimos años puede decirse que la superstición se ha visto reforzada por la serie de películas protagonizadas por "Jason" y "Viernes 13".



6.- Este año al viernes 13 se suma que la Luna está es su fase llena.



7.- La mala fama del 13 también puede tener que ver con la carta del Tarot que lleva ese valor, la carta de la muerte, y corresponde al primer número después de la finalización de un ciclo (12) y se relaciona con un nuevo inicio pasando, previamente, por la disolución. Al hombre lo envuelve la inconsciencia y un velo de vacío.



8.- En el calendario lunar anual, en el último mes, el 13, es en el que se produce la muerte del Sol, el solsticio de invierno. En culturas que defienden la idea de un proceso cíclico de vida no supone ningún problema que el sol muera, porque volverá a renacer. Sin embargo, en las culturas patriarcales existe la idea de que hay un principio y un final definitivo, ese final puede vivirse de una forma más terrible. Con la introducción del calendario solar, el número doce se convierte en sagrado, mientras que el 13 es maldito.



9.- Contrariamente a las creencias, para la religión judía es un día propicio. Por orden de Eliezar el rabino, los judíos ayunaron 13 días y lograron superar una grave sequía pues llovió. Había 13 cuernos en el templo, 13 mesas y 13 eran las reverencias que se llevaban a cabo durante el servicio religioso.



10.- Asimismo, el 13, para la masonería, es un número benéfico ya que está asociado a la transformación y este es el fin que buscan, el de transformarse de simples mortales a hombres iluminados que conocen los secretos. Uno de los ejemplos más conocidos de la simbología masónica del número 13 es el billete de 1 dólar: trece son los estados fundadores de los Estados Unidos y el “gran sello” de los billetes de un dólar nos muestra un águila que sujeta 13 flechas con garras en su pata izquierda y una rama con 13 hojas con la pata derecha. Sobre su cabeza brillan 13 estrellas en forma de pentagrama, su escudo tiene 13 rayas y la pirámide que aparece en el reverso del billete tiene 13 escalones, según el diario Clarín.