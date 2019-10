'Sansa' revela su futuro en 'Juego de Tronos'

Si no estás al día con la serie o prefieres evitar información relevante sobre la sexta temporada de "Juego de Tronos" no sigas adelante.



Sophie Turner, la actriz que interpreta a "Sansa Stark" en la serie "Juego de Tronos" de HBO, fue una de las invitadas a la gala de los premios Oscar. En la alfombra roja se refirió a la filmación de la más reciente temporada y brindo algunos detalles importantes de la trama.



Turner adelantó que en la sexta temporada, y tal como nos tiene acostumbrados el show, veremos a varios personajes perder la vida, pero que este no será el caso de "Sansa". A la que vimos intentar un arriesgado escape de las garras de los Bolton en el fin de la quinta temporada.



"Iba leyendo el guion: muerte, muerte, muerte. Bueno, esta temporada me salvo", dijo Sophie en declaraciones a E!



La bella actriz, a la que además veremos este año en la nueva película de X-Men, aseguró que este año veremos en una nueva faceta a Sansa y con "el respeto que se merece". La mayor de las Stark es uno de los personajes que más sufrió desde el inicio de la serie.



Juego de Tronos se estrena en el mes de abril, y su primer adelanto oficial (que puede ver en la parte superior de esta nota) deja claro que no hay ningún personaje que esté a salvo de la muerte, y que ya se ha llevado a muchos de los favoritos (y no tanto) del público.