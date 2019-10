Vocal denuncia a Barral y éste la califica de 'masista'

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, acusó ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados al opositor, Amílcar Barral, quién supuestamente habría cometido acoso político difundiendo en redes sociales el retuit de la autoridad a un candidato del MAS.



"Me siento acosada, más aún que en su mismo Facebook o en mi Twitter coloca imágenes, me hace bolsa. Pone mensajes con tinte político y hace que su misma gente elabore mensajes en mi contra", señaló la funcionaria en la Asamblea Legislativa.



Chuquimia fue recusada, en primera instancia, por la Sala Plena del TSE; luego, se le instruyó tomar vacaciones ante un retuit de un candidato del MAS en La Paz. Se considera que su comportamiento daña la imagen de esa institución.



Al respecto, Barral sostuvo que la reacción de la autoridad electoral es "típicamente masista". Señaló que "está desesperada y si quiere denunciarme, debería ir al Ministerio Público porque no le corresponde a la Cámara atender estos casos".