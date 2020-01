Quintana declarará ante Fiscalía por caso Zapata

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana se presentará mañana a declarar ante la Fiscalía dentro del proceso judicial del caso Gabriela Zapata. Hoy recibió una convocatoria del Ministerio Público que fija para las 16.00 la cita.



"Acabo de recibir la orden de citación para que me presente mañana a las cuatro de la tarde para presentar mi declaración informativa en calidad de testigo ante la Fiscalía. Esta es una orden que voy a cumplir, como he dicho anteriormente, para que se pueda ayudar a esclarecer esta denuncia que el mismo ministerio presentó contra la señora Gabriela Zapata y la señora Cristina Choque", dijo la autoridad en entrevista con Patria Nueva.



Hace algunos días el titular de esa cartera de Estado ofreció acudir al Ministerio Público para aportar con datos en la investigación, que se inició por el uso de oficinas de la Unidad de Gestión Pública para los negocios de la exgerente de la empresa China CAMC.



"Mañana me voy a presentar con el celular que yo usaba, para que se hagan las pericias y presentaré las pruebas que corresponden en la investigación en este caso", agregó Quintana, que solicitó además se realice un cruce de llamadas tanto celulares como a teléfono fijo.



Zapata, mediante uno de sus abogados, Eduardo León, acusó a Quintana de tener "palos blancos", contratos y cuentas en millonarios negocios del Gobierno con ciertas empresas. Además salieron a la luz supuestos mensajes amorosos entre ambos.



"Yo he esperado pacientemente que el señor León pudiera presentar ante la Fiscalía las pruebas y lamento que el señor León no ha cumplido con presentar estas evidencias y pruebas", señaló el ministro, quien no descartó un proceso por calumnias y difamación.



"Son conductas propias de la señora Zapata, ella confirmó que su título en provisión nacional es falso. También hay otros hechos que contradicen su versión y por eso mañana yo voy a presentar esos mensajes que ha presentado el abogado León, que él decía que eran pruebas de una relación sentimental", concluyó.



"... Cuidado tu propia inteligencia te traicione, podrías estar igual o peor que yo, está claro que si algo malo me sucede, el único responsable eres tú (...) Deberías dejar de mentir al Presidente y a todos los bolivianos", dice la carta que envió Zapata al ministro, en la que se despide con un "mi rey".



Convocatoria a Quintana:,