Paro en Chile perjudica a 1.200 camiones

Unos 1.200 camiones bolivianos se han visto afectados por el paro decretado hace seis días por la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) que perjudica el libre tránsito en todas sus fronteras.



“Es un problema interno, pero repercute en el comercio internacional boliviano por la dependencia portuaria que tenemos con el vecino país.



Hasta el viernes, nos hacían pasar cada media hora a los camioneros bolivianos. Pero cambiaron de turno los funcionarios de Aduana y quienes llegaron actuaron con más radicalidad. Hicieron que no se mueva ninguna unidad de transporte. Son unos 1.200 camiones perjudicados”, informó el presidente de la Asociación departamental de Transporte Pesado de El?Alto, Gustavo Rivadeneira.



En lo que se refiere a Bolivia, se conoció que la medida se ejecuta en las terminales portuarias, pero también afecta en los pasos fronterizos de Tambo Quemado-Chungará, Pisiga-Colchani y Potosí-Antofagasta.



El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, no ocultó su molestia por el problema causado.



“No hay un tránsito expedito y con la huelga de la Aduana chilena, al día no pueden pasar unos 250 camiones bolivianos con carga de todo tipo de exportación hacia Arica y unos 15 a Iquique”, indicó.



Para contrarrestar el problema, el gerente de Iquique Terminal Internacional (ITI), Manuel Cañas, explicó que cuando finalice el paro de los aduaneros de su país, programará el retiro de la carga acopiada en forma de retiro directo, disponiendo para ello del trabajo en tres turnos