Las Spice Girls celebrarán los 20 años del 'Wannabe'

El grupo británico Spice Girls, una de las bandas de pop más populares de la década de los 90, planean su vuelta a los escenarios en una gira mundial para celebrar el vigésimo aniversario de su primer éxito, "Wannabe", pero sin Victoria Beckham.



Dos décadas después de la publicación del sencillo que las hizo mundialmente conocidas, las británicas Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C y Mel B planean reunirse en una gira mundial el próximo año, esta vez sin su compañera Victoria Beckham, quien está centrada en su carrera como diseñadora de moda.



Mel C, que ha disfrutado de una exitosa trayectoria en solitario como cantante en musicales, anunció hace un mes que las chicas planeaban celebrar el aniversario del lanzamiento de su primer gran éxito.



"Me gustaría pensar que vamos a juntarnos y a hacer algo espectacular para celebrar los 20 años de "Wannabe"", afirmó la artista, que se preguntó este viernes en las redes sociales si debería "empezar a practicar las volteretas".



No obstante, Emma Bunton, la popular "Spice rubia", aseguró en la emisora británica de radio Heart que "todavía no hay nada confirmado" sobre la gira de 2016, aunque preguntó a su seguidores en Twitter: "¿Debería ponerme las coletas de nuevo?".



"Si algo ocurre y se concreta, y decidimos sobre ello, os lo haré saber", puntualizó la cantante.



Las Spice Girls vendieron más de 75 millones de discos y alcanzaron el número uno de las listas de éxitos en el Reino Unido en nueve ocasiones, con canciones tan populares como "Wannabe", "Say You"ll Be There", "2 Become 1", "Spice Up Your Life" o "Viva Forever".



Las "chicas picantes" llegaron a conocer a la realeza británica, se fotografiaron con el presidente sudafricano Nelson Mandela y actuaron junto al cantante de ópera italiano Luciano Pavarotti, ambos fallecidos.

Sin embargo, a pesar de su éxito la relación entre las cinco componentes se fracturó poco a poco.



Geri Halliwell abandonó el grupo en 1998 para comenzar su carrera en solitario, mientras que las otras cuatro compañeras continuaron hasta 2001, cuando la banda se disolvió.



Años después, y tras muchas especulaciones, las Spice Girls se reunieron en una gira mundial en 2007 y, aunque reconocieron que sería la última vez, las cinco amigas actuaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.