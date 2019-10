The Interview triunfa y recauda 1 millón de dólares en cines

La película The Interview fue un éxito en internet, la estrategia de Sony para comercializar la película en línea logró éxito y fue la más descargada en el servicio de YouTube Movies y Google Play durante las fiestas de Navidad.



Además la película fue estrenada en más de 300 cines el jueves logrando recaudar 1 millón de dólares.



La película, que trata sobre un complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un, fue inicialmente cancelada por el estudio Sony, y su reposición se produjo tras las críticas de diversos sectores, incluido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.



“Nunca dejamos de buscar un estreno masivo para The Interview. Era esencial para nuestro estudio lanzar la cinta, especialmente por el ataque a nuestros empleados y nuestros negocios por parte de quienes querían detener la libertad de expresión”, dijo el máximo ejecutivo de Sony, Michael Lynton.



Un buen negocio

?

El resultado obtenido por The Interview és "sólido", dijo a la agencia AFP Jeff Bock, experto de la firma especializada en recaudación Exhibitor Relations.



"Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cines son de pantalla pequeña, con menos capacidad que las cadenas que eligieron no proyectar el film", apuntó Bock, en referencia a los cines que rechazaron la película ante las amenazas de piratas informáticos.



Sony no dijo cuánto recaudó la película a través de YouTube, Google Play, la consola Xbox y el sitio www.seetheinterview.com, que la ofrecieron para alquilar o comprar un día antes del estreno oficial.

Esas cifras serán "las más interesantes", señaló el experto de Exhibitor Relations.



Falla en PlayStation



El servicio en línea de la consola PlayStation de Sony y la Xbox de Microsoft dejaron de funcionar por un ataque reivindicado por piratas informáticos, aunque por el momento no hay información que apunte a vincular esta falla con el estreno de The Interview.



Un grupo de "hackers" piratearon la base de datos de Sony Pictures a finales de noviembre y reclamaron a los estudios de Hollywood cancelar la proyección de la parodia sobre Kim.