Matilde sigue esperando que le entreguen el Nacional de Cultura

Atónitos, sorprendidos e indignados se encuentran los admiradores de Matilde Casazola, de la artista y de la mujer, que el 20 de diciembre de 2016 ganó el Premio Nacional de Culturas, que otorga el ministerio del área. La razón de la rabia se debe a que, tres meses después del anuncio, la cantautora chuquisaqueña aún no ha recibido el premio y la última vez que fue contactada por un funcionario de esa cartera fue el 13 de enero.

“Primero me comunicaron que la entrega se había postergado porque faltaban algunos trámites y papeles. Luego me dijeron que me avisarían en cuánto se concrete el tema y desde el 13 de enero que nadie me llama”, indicó Matilde.

“Cuando les pregunté si me mandarían los pasajes para viajar desde Sucre hasta La Paz para recibir el premio, me dijeron que no podía pagarlo y que yo tenía que cubrir ese gasto”, añadió

Casazola aseguró que ni el anterior ministro, Marko Machicao, ni la actual autoridad, Wilma Alanoca (que asumió el cargo hace dos meses), hablaron con ella.

En diciembre del año pasado se anunciaba que Casazola era elegida para recibir el Premio Nacional de Culturas de Bolivia 2016, mientras que Sebastiana Kespi, quien protagonizara la película Vuelve Sebastiana, de Jorge Ruiz, en 1956, obtenía el Premio Nacional de Gestión Cultural Gunnar Mendoza.

Kespi tampoco ha recibido nada.