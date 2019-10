Envían a Palmasola al hombre que prendió fuego a su ex pareja

En una audiencia cautelar llevada a cabo en el Hospital San Juan de Dios, la justicia determinó enviar preventivamente a la cárcel de Pamasola a Walter Eduardo Parada Durán, acusado de quemar el rostro y cuerpo de su ex concubina durante una aparente discusión.



“Estamos hablando del señor Walter Parada, él mismo que prácticamente ha prendido fuego a su mujer, en este momento la señora se encuentra en un estado de salud delicado”, declaró Alejandra Ávalos, fiscal a cargo del caso.



En el desarrollo de la acción judicial Parada le dijo a la jueza, Albania Caballero, que el hecho no fue premeditado sino un accidente en cual también fue víctima. Sin embargo, el Ministerio Público alegó el delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que existen testigos que declararon en su contra.



“Él (Walter Parada) ha manifestado de forma verbal que no fueron así los hechos, sin embargo tenemos cuatro testigos presenciales de que desvirtúan todo lo que él ha manifestado”, agregó Ávalos a los medios de comunicación.