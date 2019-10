16 muertos deja accidente de globo aerostático en Estados Unidos

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de EE.UU. confirmó este domingo que al menos 16 personas murieron este sábado en el accidente de un globo aerostático que se incendió en Texas.



En una rueda de prensa en Washington, Robert Sumwalt, responsable de la NTSB, confirmó el número de víctimas mortales, aunque precisó que los investigadores tratan todavía de determinar el número exacto de ocupantes del aparato.



Se trata del peor accidente de ese tipo ocurrido en EE.UU. y el más grave acaecido en el mundo desde 2013, cuando un globo aerostático se incendió al sobrevolar Egipto y murieron 19 de las 21 personas que viajaban a bordo.



Sumwalt señaló que los investigadores intentan averiguar la causa del accidente y puntualizó que esos aparatos no disponen de cajas negras que podrían ayudar en esa labor.



Los investigadores se centran más bien en rastrear los restos del aparato en busca de teléfonos móviles de pasajeros que hayan podido grabar imágenes.



Fuentes policiales indicaron a la cadena CNN que aparentemente el globo se incendió al chocar con un cable de alta tensión, pero ese extremo no ha sido, de momento, confirmado por las autoridades.



El globo se vino abajo cerca de Lockhart, a unos 50 kilómetros de Austin, capital de Texas, en torno a las 07.40 hora local (12.40 GMT), precisó la portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) Lynn Lunsford.



Unos minutos después, la Oficina del Sheriff del condado de Caldwell recibió una llamada en el número de teléfono de emergencia 911 que alertaba de un "posible accidente de un vehículo" incendiado, explicó Law.



"Cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena, resultó evidente que el fuego se produjo en la cesta del globo aerostático", indicó el sheriff.



Una testigo comentó a los periodistas que no llegó a ver el accidente del globo aerostático, pero sí "la bola de fuego elevándose" tras impactar contra el suelo.



El suceso ocurrió cerca de una zona agrícola en la que abundan los cultivos de maíz y los terrenos de pasto para el ganado, que se encuentra salpicada por altas torres de transmisión eléctrica.



Tras conocerse el accidente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado para enviar sus "más profundas condolencias a todos aquellos afectados por la dolorosa tragedia".