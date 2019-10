Denuncian 200 despidos en el Ministerio de Desarrollo Rural

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia pidió a la Defensoría del Pueblo que intervenga para detener el despido de al menos 200 profesionales que supuestamente realizó el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y advierte un "desmantelamiento técnico" de la institución.



En la nota, firmada por el director ejecutivo de esa entidad colegiada, Víctor Ralde, se le pide al Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto , que dentro de sus buenos oficios se puedan hacer las gestiones sobre dos necesidades: interceder para que no se siga despidiendo personal sin justificación (…) y se analice una posible reincorporación de muchos profesionales".



El ejecutivo del Colegio de Agrónomos también solicita una "audiencia" a Tezanos Pinto y le sugiere que participe de ella el adjunto de la Defensoría, Juan Carlos Ballivián, quien según Ralde es ingeniero agrónomo y fue uno de los afectados por los despidos del Ministerio de Desarrollo Rural.



Ralde manifestó que es preocupante que se esté provocando "un desmantelamiento técnico" en el Ministerio de Desarrollo Rural, argumentó que en ese despacho el trabajo debiera ser netamente técnico y no político.



En el mes de junio, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia denunció que en el último trimestre han sido despedidos más de 200 profesionales del ramo que trabajaban en diversos programas del Ministerio de Desarrollo Rural y que fueron reemplazados por gente con aval político, dirigentes sindicales y profesores que carecen de experiencia.



El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, admitió el despido de funcionarios públicos y aunque no dio datos justificó la decisión por razones de "indisciplina" y por el cierre de programas.



Acusó al presidente de la entidad de pretender tierras fiscales para su colegiatura y de buscar cargos públicos.



"Respecto a despidos de funcionarios, es cierto. Evidentemente estamos haciendo renovación de personal pero con razones justificadas porque no vamos a permitir que funcionarios que ganan 12 mil o 10 mil bolivianos vengan a calentar el asiento", argumentó el ministro.



La institución "parece un botín político por los perfiles de gente que están siendo contratada", sostuvo.