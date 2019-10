Patzi pide audiencia a Evo para presentar demandas

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, solicitará una audiencia con el presidente Evo Morales para hacer conocer las demandas que tiene esa región del país. Existe una carta y un listado con las 10 exigencias planteadas por la administración departamental.



La transferencia de los recursos generados por la facturación de energía eléctrica, el traspaso de la autopista La Paz - El Alto, el 50 por ciento de los recursos generados por el cobro de la comercialización de la hoja de coca y la instalación de un horno de fundición en Patacamaya, esas son algunas de las exigencias realizadas por la Gobernación.



La misiva, remitida por Patzi al Gobierno nacional, alega que "todas estas demandas permitirán mejorar la vida de nuestros habitantes" y se despide con un "su excelencia", a la espera de una respuesta en la que se fije la hora, día y lugar del encuentro.



Hace algunas semanas, el presidente Evo Morales sostuvo que "hablé con gobernadores opositores, como (Rubén) Costas, me ha comunicado, me ha llamado; con otros departamentos estamos trabajando y aquí es difícil comunicarse con el hermano (Félix) Patzi, quisiéramos trabajar juntos y atender las demandas".



Patzi hizo campaña por el No a la reelección en el referendo del pasado 21 de febrero, aspecto que fue criticado por Evo Morales. El ahora Gobernador de La Paz derrotó a la candidata del MAS, Felipa Huanca, en las elecciones subnacionales, tras aliarse con Luis Revilla.



Acá la carta de Patzi a Evo:,