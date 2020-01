Digitalizan 22 bibliotecas de la Uagrm de Santa Cruz

Las 22 bibliotecas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, pertenecientes a las 16 facultades de esta casa de estudios, están en un proceso de digitalización desde el año pasado, para brindar a todos los alumnos la mayor comodidad posible a la hora de estudiar.

Este es un emprendimiento que surgió a solicitud del exvicerrector Oswaldo Ulloa y es coordinado por la historiadora Paula Peña.



Proyecto

“Es un proyecto que partió del Vicerrectorado y que incluye al personal de las 22 bibliotecas”, comentó Paula Peña. Este trabajo de digitalización llega también a las bibliotecas pertenecientes a las facultades de provincias, como la del Chaco, en Camiri, o la de los valles cruceños, en Vallegrande. Es exclusivo para alumnos y docentes de la Gabriel René Moreno. La dirección para ingresar a la biblioteca virtual es www.bibliotecas.uagrm.edu.bo



El proceso de digitalización se dio porque después de algunos estudios se llegó a la conclusión de que un 80% de las bibliotecas no tenían servicios automatizados. A partir de esto se procedió a analizar la manera de integrar todas en una sola red; finalmente, optaron por la digitalización.



Una primera opción fue contratar a una empresa mexicana para que hiciera este trabajo, pero eso hubiera implicado trasladar los libros a ese país. Así que se optó por contratar a la empresa boliviana Factor Humano-Soluciones Integrales, para que se haga cargo del proceso de compra e instalación de los equipos necesarios: escáneres para libros y un software que permita que las bibliotecas estén en un solo portal.



Trámite legal

El segundo paso fue realizar la digitalización sin incurrir en la violación de los derechos de autor, algo que fue estudiado meticulosamente a través de leyes como el Convenio de Berna o la Ley 1322. Según estos puntos, la universidad no viola ninguno de estos hechos, ya que las obras no pueden descargarse (para eso, se optó por digitalizarlas en el formato html, en vez de pdf); además, el uso es solamente para los alumnos y docentes de la universidad cruceña, previo ingreso de sus respectivos códigos.



Por ahora se han digitalizado unos 500 libros de todas las bibliotecas, la idea es que hasta fin de año estén todos los que se llevan en los primeros años de las carreras. Para después, se piensa digitalizar también las tesis de pregrado.



De la misma manera, se tiene pensado digitalizar los archivos del Museo de Historia Regional de Santa Cruz, y del archivo colonial.

Son unos 90.000 libros los que están en las 22 bibliotecas de la universidad