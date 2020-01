Avicultores garantizan abastecimiento de pollo

Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, aseguró que el abastecimiento de pollo para las fiestas de Navidad y Año Nuevo está plenamente garantizado.Indicó que las granjas productores realizaron la carga el 15 de octubre y las rezagadas lo hicieron durante los primeros días de noviembre.“Hemos cruzado información con las incubadoras y nos garantizan un 15% más de la producción normal. Es decir si antes se faenaba en Santa Cruz 285.000 pollos días, este fin de año vamos a faenar unos 300.000 por día”, afirmó Alandia.Añadió que los productores temen que en estos días que la demanda de pollo es considerada siempre tiende a tumbar los precios, situación que le significa una pérdida económica y desincentivo a la futura producción.“Ojalá el precio no se caiga para que el productor no se desincentive, porque si no cubre los costos de producción este no estará en las mismas condiciones de volver a cargar sus granjas”, acotó.