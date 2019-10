Denuncian que en la ‘U’ obligan a la jubilación

“Yo no me quiero ir porque aún me siento capaz”, dice Carmen Venegas, trabajadora de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Cuando dice que se siente capaz se refiere a que pese a ser una persona de la tercera edad, aún puede prestar sus servicios en esa casa de estudios superiores que ahora quiere jubilarla.



Carmen no es la única que está en esta situación. Santos Frías, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Uagrm, en entrevista con Unitel, señaló que hay 200 trabajadores que están ‘en la mira’ y que 40 ya han sido jubilados.



Frías denunció que los adultos mayores están siendo hostigados por el Departamento de Recursos Humanos de la Gabriel y que, de forma contradictoria, se está contratando a personal de la tercera edad.



El jefe del Departamento Legal de la Uagrm, Dionicicio Rivas, confirmó que se ha iniciado un proceso de jubilación para recortar gastos y sacar de la crisis económica a la ‘U’ cruceña.



Aseguró también que el procedimiento no está al margen de la ley y que es producto de un convenio firmado, en 2009, con el Ministerio de Autonomías para transparentar los salarios de docentes y administrativos.