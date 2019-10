Exigen revocatorio para Evo y le escriben al papa

El presidente de la Federación de Personas con Discapacidad de La Paz, Jorge Flores, señaló que sus compañeros pedirán un referendo revocatorio de mandato contra el presidente Evo Morales, en caso se mantenga la negativa al pago de un bono mensual de 500 bolivianos.



"Vamos a pedir un referendo, vamos a pedir el revocatorio, que se vuelva revisar la ley 226 y que este Gobierno salga, como hemos hecho con Goni", aseveró el dirigente esta mañana en entrevista con la radio Erbol.



Agregó que "el Gobierno quiere destruir y dividir a las personas con discapacidad, pero seguimos adelante, nadie puede vivir así. Nosotros no necesitamos palacios, satélites, nosotros necesitamos vida y eso es lo que queremos las personas con discapacidad".



Lamentó que hasta ahora no exista respuesta al pedido de diálogo que tienen con el presidente Evo Morales y reiteró que "no renunciarán" a su pedido de una renta mensual de 500 bolivianos. Anticipó que se masificarán las protestas en todo el país.



"Yo quisiera poner a los ministros en sillas de ruedas, para que caminen con nosotros, para que coman con nosotros (...) Sí, vamos a pedir de eso, si no se modifica la ley 226, vamos a pedir eso, que se vaya el presidente. No tengo nada, no tenemos nada", reiteró Flores.



Además se conoció que el presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, David Cayo, le escribió una carta al papa Francisco, para que "él quien le pida a nuestro mandatario que nos escuche, pues necesitamos explicarle nuestra verdad".