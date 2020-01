¡Así no puedo!

No sé si demandar a EL DEBER. A penas me da este pedacingo de página y un solo día a la semana para comentar, criticar, gritar, aplaudir mil realidades. Solo Gobierno y delincuentes me llevarían páginas y páginas. El periódico debiera hacer varias ediciones diarias para atender lo que necesitamos los opinadores.

Necesito conversar sobre aquella casucha de El Alto. Ahí murió de hambre una pequeña y toda la familia la seguía por el mismo camino. Es urgente revisar las estadísticas del Gobierno y preguntarse si es esa la sociedad que se construye con bonos paternalistas y pasto sintético. En este artículo no puedo tocar ni de pasada el drama del menonita preso por no sonreír cuando le quitaban el celular. Debiera contarle que lo metieron a la fuerza en el manicomio por rebelarse ante la estupidez. ¿Dónde pregunto por qué no están en el banquillo los médicos, jueces, fiscales y policías que construyeron ese absurdo?

Harían falta varias columnas para conversar del manido método masista de eliminar opositores a pedradas de justicia. Leopoldo, Ernesto y el alcalde de Concepción ya ocuparían tres notas. Ahí mismo podría mencionar a otros. Podría preguntar en cada una por el juicio a don Lino Condori, el personaje que en nombre del Gobierno tomó al asalto la Gobernación de Tarija. Despilfarró billones de dólares con la complicidad de los pagados para dar forma de cárcel al odio de los gobernantes. En otro artículo nos llevaríamos las manos a la cabeza por el regalo conmovedor de los asambleístas paceños del MAS al pobrecito Gobierno central, que solo tiene el 90% del presupuesto nacional. Comentario aparte debiera ser para contemplar la fiesta de El Alto, a escondidas de su valiente y vapuleada alcaldesa. ¿Y la nueva ley de sustancias controladas? ¿Dónde pudiera escribir sobre la argucia para llenar las arcas de Dircabi, cuando se han hecho expertos en repartirse lo incautado? ¿Dónde y cuándo hablar sobre que todos los bolivianos de nueve años para arriba masticamos coca? Haría falta espacio de telenovela. ¿Y YPFB? No compran a las derechas los taladros chinos, ni los italianos. Y no saben manejar ni unos ni otros. ¿Están mal los taladros o YPFB?

En el medio de esta docena de artículos, necesito escribir de los cuatro años del papa Francisco. Aunque parece que la Iglesia no le da mucha bola, es un hombre que cree en la vida y en la gente. Es un hombre de Dios, sin caretas, sencillo, limpio, claro, auténtico. Empedernido soñador de amor y de verdad. Necesitamos su esperanza, pero no hay campo. Este diario ya está repleto de letras