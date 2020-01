Abogado acusa Quintana de tener 'palos blancos'

Gabriela Zapata revelará información sobre los contratos, los números de cuentas bancarias y los "palos blancos" que establecen la vinculación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana con la firma de contratos entre el Estado y otras empresas, informó el abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León.



Consultado sobre si el nexo de Quintana era Gabriela Zapata para firmar los contratos a nombre del Estado, León respondió: "no, no era. El nexo directo era Juan Ramón Quintana (para la firma de contratos)", precisó el abogado.



León aseguró que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, mostrará todas las pruebas, "contratos que ligan a Juan Ramón Quintana, palos blancos que vinculan al ministro Quintana, números de cuentas y finalmente los contratos y el uso indebido de influencias que ha ejercitado esta autoridad desde el Ministerio de la Presidencia".



Chatas que reveló Zapata



Anteriormente, Zapata, a través de su abogado, reveló mensajes de una supuesta conversación através de WhatsApp con Quintana y envió una carta al ministro acusándolo de amenazarla y además de manipular al Primer Mandatario. Quintana negó estas acusaciones y dijo que no conoce a Zapata.



León insitió que "existe y existió una relación entre Quintana y Zapata", aunque no precisó el tipo de relación,; añadió que el ministro ha pretendido "subordinar" a la exnovia del Primer Mandatario.



El jurista también dijo que Zapata no tenía el cargo de gerente comercial de la empresa china CAMC sino "encargada comercial" y rechazó sobre supuestos vínculos entre su clienta con el Estado.



Amenazas de Quintana



Por otra parte, el abogado denunció que su persona y Zapata son objeto de amenazas por el ministro Quintana.



Quintana negó relación con Zapata



Este pasado miércoles, Quintana señaló que se pondrá a disposición de la Fiscalía para presentar su declaración con relación a las investigaciones en este caso y anunció que entregará su teléfono celular para que sea sometido a una pericia.



Fiscalía de La Paz desconoce amenazas contra Zapata



Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, señaló que desconoce de las amenazas contra Zapata pero si la victima presenta una denuncia formal procederán a investigar esa situación irregular.



"Si llega una denuncia o situación similar obviamente vamos a investigar porque la ciudadana Gabriela Zapata tiene derechos y garantías constitucionales y uno de esos derechos es el derecho a la vida", indicó blanco.

