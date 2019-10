Nueva ley del transporte sanciona el mal servicio

Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Santa Cruz, afirmó que la nueva ley del transporte no solo regula las tarifas, sino que protege a los usuarios a través de una unidad de fiscalización que tiene la potestad de sancionar a los malos operadores del servicio.



“Esta ley beneficia a los usuarios y brinda una protección jurídica al operador con una autorización de ruta; también regula el mercado y se definen las tarifas. Elimina el quinto pasajero, también regula la suspensión del servicio, hay sanciones para los operadores, ellos pueden ser sujetos a la suspensión de su tarjeta de operación o de su personería jurídica”, afirmó Sosa.



Añadió que en 2013, la gobernación realizó un censo a las operadoras del servicio del transporte interprovincial y departamental, todas ellas cuentan con una tarjeta de operación. Así también advirtió que las operadoras que no fueron censadas no podrán prestar el servicio.



Este martes 26 de mayo, la gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, promulgó la primera ley del transporte terrestre en la que también establece evaluar cada dos años el tarifario del transporte interprovincial e intermunicipal, y establecer puestos para el cobro de peaje en la red departamental.