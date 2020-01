Weenhayekes no permitirán ingreso a la Gobernación de Tarija

La Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (Orcaweta) determinó en su última asamblea no permitir el ingreso de ningún funcionario o representante de la Gobernación de Tarija a las comunidades que son comandadas por sus capitanías, según el portal del periódico El País."Creen que como pueblos indígenas no podemos gobernarnos, que no podemos administrar nuestros territorios o que no podemos manejar nuestros asuntos autónoma y soberanamente, creen que otros tienen que hacerse cargo por nosotros", protestó el capitán grande Moisés Sapiranda.A su juicio, la Gobernación de Tarija debe atender primero las demandas de proyectos productivos y la designación consensuada del Secretario de los Pueblos Indígenas.