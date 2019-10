Achacollo dice que en su interpelación informará todo del Fondo Indígena

Duramente cuestionada por la oposición, pero respaldada por el Gobierno, la ministra Nemesia Achacollo no quiere referirse a su supuesta implicación en la malversación de los recursos del Fondo Indígena.



"No voy a hablar ahora, después voy a informar de todo", dijo la titular de Desarrollo Rural y Tierras. La ministra prepara su defensa en la interpelación de la que será objeto en la cámara de senadores el próximo 13 de marzo.



"En el momento de la interpelación, yo voy a presentar toda la documentación", prometió la autoridad ante los periodistas a tiempo de seguir los pasos de sus edecanes y tomar una de las salidas laterales de la amplia avenida G77, mas conocida como el Cambódromo.



La ministra Achacollo ha sido duramente cuestionada por la oposición que, incluso, le ha pedido al presidente Morales que la separe del cargo mientras dure la investigación del caso.



Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, ex directores ejecutivos del Fondo Indígena, fueron detenidos para ser investigados.