Evo inicia nueva gestión sin cambios en el gabinete

El presidente Evo Morales no hizo ningún cambio en su gabinete y los 21 ministros que lo componen lo seguirán acompañando en este nuevo año de gestión gubernamental. La ratificación se hizo sin ningún acto protocolar o declaraciones de por medio.



En sus diez años de mandato, solo en 2013 decidió tomar una decisión similar y ratificó a todos sus ministros. En los nueve años restantes siempre se realizó un acto el 23 de enero para tomar juramento a sus más estrechos colaboradores.



El canciller del Estado, David Choquehuanca, fue el encargado de confirmar la decisión del presidente, en una conferencia de prensa realizada la mañana de este sábado.



"Quiero informar al pueblo boliviano que el presidente nos ha pedido que lo sigamos acompañando como ministros y ministras de Estado, por eso este año no hay carta de renuncia colectiva", dijo Choquehuanca.



Se desconoce si la cercanía del referendo constitucional, en el que se votará para avalar una nueva candidatura de Evo Morales, influyó en la decisión de no hacer cambios por el momento.



Evo inicia otro año con trabajo



El presidente Evo Morales inicia este sábado el segundo año de su tercer mandato y el onceavo de forma continua al frente del país. Lo hizo desde la madrugada, a las 04:50 se reunió con la Federación Departamental de Cooperativistas Auríferos del Norte de La Paz, según información de la agencia oficial ABI



A las 06:40 recibió a los representantes de las Iglesias Evangélicas de Bolivia.



Su agenda continuará a las 09:00 en el Campo Ferial "Chuquiago Marka" de la ciudad de La Paz, donde inaugurará la Cumbre de Movimientos Sociales y cerca al medio día se trasladará a Yacuiba (Tarija) para sostener una reunión con los ganaderos en la sede de la Asociación de Ganaderos del Chaco (Asoga Chaco).



Para horas de la noche se prevé que inicie a las 19:00 una cena-trabajo con movimientos sociales en el hotel Edén de la ciudad de Oruro.



Los ratificados



David Choquehuanca , Ministro de Relaciones Exteriores



Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia



Carlos Romero Bonifaz, Ministro de Gobierno



Reymi Luis Ferreira Justiniano, Ministro de Defensa



René Gonzalo Orellana, Ministro de Planificación del Desarrollo



Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas



Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía



Ana Verónica Ramos Morales, Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural



Milton Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda



César Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia



Virginia Velasco Condori, Ministra de Justicia



José Gonzalo Trigoso Agudo, Ministro de Trabajo Empleo y Previsión Social



Ariana Campero Nava, Ministra de Salud



María Alexandra Moreira López, Ministra de Medio Ambiente y Agua



Roberto Iván Aguilar Gómez, Ministro de Educación



César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras



Hugo José Siles del Prado, Ministro de Autonomías



Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción



Marko Machicao Bankovic, Ministro de Culturas



Marianela Paco Durán, Ministra de Comunicación



Tito Rolando Montaño Rivera, Ministro de Deportes