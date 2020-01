Malestar en carrera de Arte de la Uagrm por mensaje de un docente

Esta semana en una pizarra colocada en uno de los pasillos de la carrera de Arte de la Uagrm, el artista y docente de esta carrera, Tito Kuramotto, escribió una "declaratoria de guerra" contra los estudiantes que sigan la línea del arte conceptual y el arte contemporáneo en general, en la que manifestaba, entre otras cosas, que los que quieran seguir estos movimientos no deberían estar estudiándolo ahí.

Entre algunos de los puntos que mencionó Kuramotto estaban que "el arte conceptual dice que una obra de arte no necesita un soporte técnico, ni saber pintar, dibujar ni esculpir" y se preguntaba entonces porqué hay alumnos en la carrera "si se enseña estas técnicas obsoletas", y enfatizaba con que aquellos que quieran hacer arte conceptual "¿Qué hacen en una escuela de Arte? ¡Los invito a salir de aquí!"

Este mensaje molestó a algunos estudiantes de Arte, que sienten que Kuramotto tiene un pensamiento cerrado y direccionado en un solo sentido como artista y docente. Una de las estudiantes, que prefirió el anonimato, dijo que la carrera de Arte se enfrenta a un problema sin solución si un docente tiene un sentido crítico unilateral. "Y peor aún cuando no hay nadie que enseñe el otro lado".

"Quizás los docentes y estudiantes de carrera deberían aceptar que existen estos dos pensamientos tan opuestos y no hacernos autogoles. Lo último que necesitamos es dividirnos", dijo la estudiante.

Sobre este tema, el artista y curador Douglas Rodrigo Rada manifestó que todos tienen derecho por sentir más interés por una u otra expresión cultural. "Lo que no me parece justo es que en una escuela del gobierno haya este tipo de bullying institucional tan cínico", indicó Rada.

"Las escuelas de arte deberían fortalecer no solo las capacidades formales y manuales de los artistas jóvenes, sino también ayudarlos a entender la relación entre la parte formal y los contenidos, y de esa manera puedan ser capaces de generar una expresión formal y conceptualmente sólida", subrayó Rada.

Al ser consultado sobre su 'declaratoria', que ya fue retirada de la parede de la carrera, Kuramotto respondió que los que quieren seguir con el arte conceptual o contemporáneo no deberían estar en la carrera, y él se los ha hecho saber a los estudiantes. "No tengo problemas si esto me cuesta que me saquen de la carrera, será que me toque a mí o que le toque a ellos", señaló Kuramotto.