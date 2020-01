Fracasa el intento de diálogo en Camiri

Desde hace cinco días la carretera a Camiri se encuentra bloqueada por vecinos que piden la renuncia del alcalde Franz Valdez. Hasta ahora han sido vanos los intentos que se han hecho para resolver el conflicto, es más, el lío tiende a agravarse, después de que ayer la Policía se enfrentara nuevamente con los bloqueadores en su intento por dejar la vía expedita. La arremetida policial fue una de las causas para que el diálogo no se instale y para que se masifique el bloqueo.

El intento de desbloqueo se dio cuando el día comenzaba a aclarar. Más de 100 efectivos de la UTOP y de Delta, que habían llegado la noche anterior, provistos de agentes químicos iniciaron una intervención para despejar la vía a Yacuiba, y si bien lo lograron en el primer punto de bloqueo, no fue así en el segundo donde fueron enfrentados por los pobladores.

El comandante de la Policía, Rubén Suárez, encabezaba el operativo. "Es una intervención pacífica", dijo antes de dar la orden para avanzar hacia el segundo punto. Después se desató la gresca y la Policía, durante más de dos horas respondió con gases a las pedradas y palos de los movilizados que tomaron el control mientras los uniformados se replegaban para evitar mayores problemas.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, presenció de lejos los acontecimientos.

La presidenta del Comité Cívico, Mariselva Peña, explicó que el bloqueo se reanudó por dos motivos: la intervención policial que se dio cuando se había dispuesto un cuarto intermedio y la lectura de un documento en el que se invitaba a una reunión con el ministro de Gobierno en Santa Cruz. “En esa lista no figuraban los representantes de los sectores movilizados y más bien invitaban a gente del entorno del alcalde, lo que exacerbó los ánimos de los pobladores”, dijo.

Sostuvo que están prestos a dialogar pero en Camiri y con autoridades que tengan poder de decisión. “Por la fuerza no van a doblegar a Camiri y menos deteniendo a menores de edad y a embarazadas”, dijo a tiempo de denunciar abusos de los policías contra gente que no tiene nada que ver con el movimiento que ya lleva 19 días.

Farith Rioja, vicepresidente cívico, declaró que la decisión es continuar el bloqueo y dialogar en Camiri con el Gobierno. Agregó: “Hemos pedido que se convoque a los sectores que están movilizados y no a gente del entorno del alcalde”.



Régimen Interior

El viceministro Quiroga aclaró que al tratarse de un lío del gobierno municipal autonómo, no tienen potestad para intervenir sobre el pedido de renuncia al alcalde. “Si no logramos el diálogo actuaremos en cumplimiento de la norma para garantizar el tráfico vehicular”, dijo.

Mientras tanto, algunas personas están en busca de una salida. Entre ellos están el sacerdote Marco Vargas y el concejal Carlos Gambarte que pidieron una lista de sectores movilizados para que participen en un posible diálogo en Camiri.