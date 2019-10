Director del ABNB niega haber renunciado al cargo

El director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Juan Carlos Fernández, negó que renunció a su cargo tal como lo indicó Homero Carvalho, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb), institución de la que depende el archivo. Fernández afirmó que tiene un contrato y que no se ha recurrido a ninguna de sus cláusulas para su rescisión.



Esta situación se da en el marco de una investigación por un presunto sobreprecio en la adquisición de un software para el Archivo, la cual señala indicios de responsabilidad del funcionario. De acuerdo a un informe emitido por la Unidad de Transparencia de la fundación, el software no es el adecuado para el ABNB y el proceso de la adquisición no fue bien llevado (costó Bs 556.800 y los servicios de implementación ascienden a más doble).



Según Carvalho, la unidad recomendó que el informe pase al sumariante, el cual, a su vez, sugirió la destitución del funcionario del ABNB. El presidente de la fundación del BCB dijo que Fernández renunció a solicitud del consejo y en cumplimiento del artículo 11 del estatuto de la institución, el cual lo faculta a designar o desti-

tuir a sus directores. “Nosotros no firmamos contratos con los directores, lo que se firma es una resolución que puede ser removida”, aseguró Carvalho.



A su vez, Fernández enfatizó en que el informe de la Unidad es nulo y que la auditoría correspondiente a la gestión de 2014, cuando se compró el software, no señala ningún indicio de responsabilidad y menos alguna recomendación. “Hemos presentado los descargos correspondientes; además, el informe de Transparencia no fue conciliado conmigo ni con otros funcionarios de la institución que participaron de la adquisición del software”, señaló Fernández, que expresó su extrañeza de que nombren en su puesto, de forma interina, a Judith Terán (exsubdirectora del ABNB). “A ella le correspondería estar procesada como yo, porque es parte de mi gestión “, resaltó.



Al respecto, Carvalho dijo que Terán también está siendo procesada, pero no ha sido despedida porque el sumariante recomendó solo la destitución de Fernández. “Él ya ha presentado su carta de renuncia, pero hemos considerado el problema de salud que tiene, pues precisa continuar con un tratamiento médico; por lo tanto, su destitución recién se hará efectiva el 15 de abril”, añadió Carvalho.



Convocarán a concurso

Esta decisión se da dos días después de la renuncia de Galo Coca a la dirección del Museo Nacional de Arte (otro centro de la Fcbcb) tras la intervención del Ministerio de Culturas, que observó las refacciones al edificio patrimonial sin autorización. Coca fue reemplazado, también de forma interina, por José Bedoya.



Consultado del porqué se designan los directores ‘a dedo’ y no por concurso de méritos, Carvalho dijo que sí se lo ha hecho en algunos casos, como el de la Casa de la Libertad, mientras que en otros no porque el estatuto le faculta al consejo a designar libremente a los directores. “Hemos decidido convocar un concurso de méritos y de proyectos. En los próximos días vamos a lanzar una convocatoria pública para tal fin”, aseveró Carvalho