9 claves para entender el conflicto de los carniceros

El conflicto entre el sector carnicero y el fisco se recrudecerá a partir de este lunes, fecha fijada por los comercializadores para el inicio de un paro indefinido nacional que generará desabastecimiento. Los mayoristas se niegan a pagar impuestos tal y como les exige el Servicio Nacional de Impuestos (SIN). Estas son las 9 claves del conflicto:



1. Evasión impositiva

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) realizó operativos en el país para controlar la emisión de facturas y constató que algunos frigoríficos y distribuidores mayoristas de carne no contaban con NIT, es decir, no estaban registrados en el Padrón de Contribuyentes, como es su obligación.



2. Registro en el Régimen de Tributación

El fisco calcula que cada vendedor genera Bs 60.000 al día, lo que ascendería a Bs 1.800.000 en ventas mensuales. Según Erick Ariñez, presidente de la entidad recaudadora, se estarían evadiendo por persona y mes Bs 100.000 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Bs 50.000 por el Impuesto a las Transacciones (IT) y Bs 1.600.000 por el Impuesto a las Utilidades (IU).



3. Carniceros niegan datos del SIN

El sector carnicero sostiene que manejan entre 900 y 1.800 bolivianos diarios y que ellos solo son intermediarios de los grandes ganaderos de Santa Cruz y Beni, los que realmente se enriquecen.



4. Los minoristas quedan excluidos de la obligación

Según un comunicado emitido por el SIN, "no es objetivo de la Administración Tributaria controlar a las caseritas que venden carne en los barrios, ni a aquellas que venden carne en los mercados, o a aquellos lugares donde se vende carne de res o de pollo al detalle, considerando que cumplen sus obligaciones tributarias en el Régimen Tributario Simplificado (RTS) y no tienen la obligación de emitir factura".



5. Protesta: amenazan con desabastecimiento

Los comercializadores de carne de res determinaron realizar un paro de actividades a nivel nacional -se calcula que son 80.000 afiliados- desde este lunes 8 de junio ante el rechazo de inscribirse en el Régimen General para emitir factura.



6. La alternativa: subida de precios

Los mayoristas dijeron no oponerse a registrarse en el Régimen General impositivo, pero advirtieron que en ese caso el precio del kilo subirá tres bolivianos, de 21 a 24.



7. Emapa tratará de cubrir necesidad

La madrugada del viernes, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimento (Emapa) comenzó a comercializar carne cruceña al por mayor a 22,50 bolivianos el kilo gancho, ante un posible desabastecimiento. En total, dejaron en El Alto 60 cabezas de ganado, que equivalen a 15 toneladas. La empresa estatal reanudará el abastecimiento este lunes y anunció que continuará mientras se mantenga el paro. Los camiones de Emapa tienen capacidad de 80 toneladas, mientras que el sector en conflicto interna diariamente 170 toneladas de carne cruceña y beniana en todo el país, de las que 35 van a La Paz y El Alto.



8. Responsabilidades impositivas

El comunicado emitido por el SIN afirma que los distribuidores mayoristas, por la venta de carne, tienen que emitir factura y pagar mensualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT). Anualmente les corresponde el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), obligación que bajo su punto de vista no está cumpliendo este sector.



9. Ganaderos

Los ganaderos están registrados en el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y dentro de este solo pueden vender ganado parado y no carne. Si lo hicieran tendrían que estar registrados en el régimen general, según el SIN.