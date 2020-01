Redes y medios se hicieron eco de entrevista a García L.

Llegó puntual a las 8:00 vestido con una camisa rosada y un pantalón jeans de color celeste. Álvaro García Linera saludó al personal que estaba a su paso antes de ingresar a la sala de redacción del Diario Mayor, donde lo esperaban los periodistas para abordar diversos temas. El presidente en ejercicio no tuvo reparos y accedió a conversar de todo, mientras se colocaba los auriculares en los estudios de la radio para iniciar la entrevista en EL DEBER Noticias, charla que tuvo una alta repercusión llegando a ocupar los titulares de otros medios impresos en sus portales web y una masiva participación de internautas que hicieron llegar sus consultas a través de las redes sociales.

Fueron más de dos horas de conversación, explicaciones y narrativas de anécdotas. Primero habló de su vida amorosa y de cómo conoció y se enamoró de Claudia Fernández, su esposa. Se le iluminaba la mirada cada vez que hablaba del bebé que ambos esperan para fines de abril o principios de mayo. Luego fue el turno de conversar de Economía. El editor del área Gonzalo López, junto al conductor del programa Marcelo Huanca, lanzaron sus consultas ligadas a cómo mejorar la producción y los mercados para los productores nacionales y por supuesto el incremento salarial previsto para 2017: "No le voy a dar una cifra del incremento salarial para esta gestión, no me pida una cifra. Solo le anticipo que será superior a la inflación", respondió ante la consulta planteada.

"El referéndum fue un mal cálculo político"



En cada corte para dar paso a la publicidad había también un cambio de entrevistadores. Leopoldo Vega y Pablo Ortiz tocaron el tema político. "Vamos a tocar un tema que le gusta mucho", le dijeron a lo que respondió "meta cumbia" arrancando sonrisas de los presentes. Con ese ambiente comenzó el diálogo.

La agenda del 21 de febrero y el referéndum 2016 fueron los primeros puntos. García Linera admitió que fue un error de cálculo político encaminar un proceso de tal magnitud a pocos meses de haber recibido el apoyo en las urnas ganando las elecciones de 2015. "A mí no me sorprenden los resultados. La gente te ha dado cinco años (...) ha sido una locura política hacer que a los meses de que autorizaron cinco años pedirle otros cinco más. Por sentido común la gente no te puede dar un cheque en blanco. Fue un muy mal cálculo político", explicó.

También habló sobre una falta de formación de liderazgos al interior del MAS que sean capaces de sostener el proceso de cambio que ahora lidera Evo Morales, de quien asegura, es el hombre indicado para continuar el trabajo iniciado en 2005.

Pero García Linera no se quedó solo con eso, también lanzó la posición que mantiene al decir que se buscará que Morales tenga chance a una nueva reelección y que para ellos se analizan cuatro posibilidades legales para habilitar su candidatura.

Derramó lágrimas por la selección

La cultura y el deporte también estuvo en la agenda con la participación de los periodistas Adhemar Manjón y Mauricio Cambará. "No soy hincha de ningún equipo, pero derramé lágrimas cuando Bolivia debutó en el Mundial de 1994. En ese momento estaba preso y nos pusieron una televisión para que yo y otros presos, miráramos el partido tras las rejas", reveló.

Sobre su autor preferido dijo que siempre vuelve a las obras de René Zavaleta Mercado al que considera como uno de los mejores escritores en Bolivia.

La conversación fue interrumpida con una sorpresa para García Linera. Su esposa Claudia Fernández hizo un contacto teléfonico, el cual aprovechó para dedicarle su amor y también hacerle un pedido especial. "Tráeme majadito y tamales", le pidió a su esposo que con un sonrisa aceptó el pedido de su amada. García Linera adelantó que ya ha elegido tres posibles nombres para su bebé.

Cuando el reloj daba las 10:10 el Director General del Diario mayor, Pedro Rivero Jordán, ingresó a la cabina para despedir a la autoridad nacional a la que le obsequió libros y un CD con canciones compuestas por el mentor de esta casa periodística don Pedro Rivero Mercado.