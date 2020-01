El atrevimiento de Marco Peredo

Sabíamos que las elecciones en la Federación de Fútbol eran compradas. Los clubes requintaban contra el presidente, pero ellos lo elegían y reelegían comprados y serviles. Está en la cárcel el más simbólico de los anteriores presidentes, pero pareciera que es más por envidia de los que aspiran al jugoso salario que por un auténtico proceso de limpieza institucional que nadie se ocupó de hacer.

Se compran votos y cargos. Se compran resultados deportivos. Se compran partidos y se venden derrotas. Tienen precio los penaltis y las tarjetas amarillas. La mafia lo maneja todo, mientras los aficionados, como imbéciles, seguimos con pasión los avatares de nuestros equipos, sin saber que otros manejan los hilos de triunfos y fracasos. Miles de periodistas deportivos hacen sesudos análisis sin enterarse de que todo es mentira. El oscuro mundo de tinterillos y jueces sabe desde hace mucho que hay en Santa Cruz un abogado que, además de brillante, es de una pieza, sin dobleces.

Para desgracia de muchos, este personaje, Marco Peredo, además de la corrección tiene otras pasiones, como el fútbol. Como es un tipo valioso y de carácter, como es claro y fuerte, como ama su club, como es capaz de comprometerse, tenía que acabar de dirigente. Gracias a eso se topó con los oscuros entretelones y lo ha destapado todo. Ahora quieren disimular la tormenta. Niegan lo evidente. Esconden sus propias palabras. Amenazan a Marco. Minimizan sus denuncias. Tergiversan sus relatos. Ya es tarde. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, Marco ha dicho y ha mostrado lo suficiente. Ha destapado lo que había que destapar. Ha dado los nombres que había que dar. En adelante, el que calle, el que por cargo deba tomar decisiones y no lo haga, es encubridor y cómplice. A todos toca perseguirlo.

Gracias, Marco. Has dado el paso que debieron dar muchos que no tienen coraje para levantar la frente. Has hecho lo que había que hacer para limpiar una importante área de la vida nacional. Gracias, porque nos muestras que los que han nacido y se han hecho en las entrañas de este pueblo nuestro pueden ser tan grandes y valientes como los de cualquier parte del mundo. Gracias, porque eres consecuente. Gracias, porque no cambia tu voz por mucho que te insulten unos o te aplaudan otros. Gracias, porque nuestros jóvenes tienen una razón más para ser rebeldes y para soñar. Gracias, porque no tienes precio y tienes agallas. Gracias, porque no te callas.