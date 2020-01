Emiten orden de apremio contra el alcalde de Cotoca

La juez Nelly Rosario Sánchez Justiniano dictó este jueves una orden de apremio en contra del alcalde de Cotoca, Wilfredo Añez, a raíz de un juicio laboral seguido por 24 ex funcionarios municipales que exigen Bs 1,6 millones en pagos por el período 2003-2008.

Añez, que pese al dictamen judicial ratificó que no pagará, argumenta que ese cobro es ilegal porque los demandantes no prestaron servicios a la comuna durante esos años, de modo que pagarles sería, en su opinión, causarle un daño económico al Estado.

"No voy a pagar, no corresponde y si lo hiciera, además de violar la ley, tendría que dejar de hacer 10 obras para los cotoqueños para complacer a personas que no trabajaron y en algunos casos que se fueron del país en esa época (2003-2008)", explicó el alcalde opositor al MAS.

Carlos Aguilera, presidente del Control Social de Cotoca, rechazó el dictamen judicial y encabezó una vigilia afuera de la plaza de esa ciudad, en defensa de los recursos municipales y de la postura del alcalde.