Aumentan a 150 los despedidos de oficinas de Negrete

La sicosis aumenta en las direcciones dependientes de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que comandaba José Negrete, que renunció al cargo, pues siguen llegando los memorándums de despido, estimando que serán 150 las personas que quedarán sin trabajo.

Los despidos no son solo para los trabajadores con contrato, como indicó el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, pues también han afectado a los que tienen ítems, como Claudia N., que lleva 15 meses prestando servicios en la Secretaría Jurídica, pero el lunes, pasado el mediodía, recibió la notificación que la desvinculaba.



Los despidos afectan a las direcciones de Espacio Público, Cementerios y Zoológico, así como a la plantilla jurídica.



“Los despedidos somos profesionales, nos juntaremos para hacer fuerza común para presionar y lograr una explicación de la Alcaldía, y para denunciar el caso a la Dirección del Trabajo”, dijo la denunciante, que no dio su nombre completo por temor a represalias.



Por su parte, el concejal del MAS, Tito Sanjinez, aseguró que los despedidos ingresaron a la Alcaldía apadrinados políticamente, por ello respalda los cambios. “Si el padrino (Negrete) se va, sus apadrinados también se marcharán, pues no entraron por concurso de méritos; solo se verá que no haya mujeres embarazadas y que recién hayan dado a luz, ellas se quedarán un año más”, acotó.

Cambios



Los cambios de secretarios se dejarán esperar por lo menos unas tres semanas más, pues se conoció que internamente el alcalde Percy Fernández está evaluando a las personas que conformarán su nuevo gabinete; la única que ha sido ratificada es Silvia Arispe, de Transparencia, que ahora también será de Jurídica en reemplazo de Negrete.

Mientras dure el proceso preparatorio de la reestructuración municipal, en las actuales secretarías la atención a los requerimientos de los vecinos es normal. /IRZ