Xavier Albó: “El MAS tiene que aprender a asimilar las críticas y a dialogar con otros partidos”

¿Qué significa ser librepensante?

Significa no ser llunku y no ser ch’inlla dentro de este proceso de cambio. No quedarse callado cuando hay que hablar ni sentirse adulón para no armarse problemas. Hay que tener la libertad para decir su posición, siempre dentro del proceso.



¿Hay muchos llunkus y adulones en este proceso?, ¿puede identificar a los adulones del Gobierno?

Todo proceso está lleno de llunkus y adulones, sea de un lado o del otro. En Santa Cruz hay un montón de adulones de Costas (Rubén) y prefiero no dar nombres y manejarme por principios.

Usted mencionó al canciller David Choquehuanca como el sucesor de Evo Morales...



Lo de Choquehuanca era el ejemplo más a mano que tenía porque él estaba presente (en Palacio Quemado). Creo que se tendría que ver perfiles de varias personas y definir cuál es la más idónea. Cuando hablé del Sí me olvidé decir mi razón principal por el No, y creo que la razón para el No es para obligar al MAS a tomar en serio que hay que renovar los cuadros para que no dependan de una persona.



¿Cuáles son los principales errores que cometió el MAS?

Creo que es el descuidar un poco a los movimientos sociales, pero además de eso, cuando uno está en el poder siempre hay el peligro de que no hace las cosas por principios, sino para mantenerse en el poder y ese peligro lo tiene en el MAS porque si comparamos el resultado del campo y la ciudad sobre el referéndum, está claro el apoyo a Evo y a Álvaro. Sin embargo, una cosa tiene que aprender el MAS y es el saber incorporar dentro de su propio partido la capacidad de dialogar con las distintas fuerzas políticas para así aprender más y avanzar.



¿No teme ser relegado del MAS por hacer críticas?

Cuando uno discrepa tienden a arrinconarlo con la derecha o con la oposición y eso es lo que tiene que aprender el MAS, que es la capacidad de saber escuchar y asimilar las críticas.