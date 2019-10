Fortuna de Trump supera los 8.000 millones de dólares

El magnate estadounidense Donald Trump confirmó este martes que su fortuna neta alcanza los 8.737 millones de dólares, fundamentalmente en propiedades inmobiliarias en distintos puntos del país.



"No lo estoy diciendo para presumir", afirmó el empresario en una parte del discurso que pronunció este martes en la torre que lleva su hombre, en el centro de Manhattan, para anunciar que competirá para conseguir la candidatura presidencial republicana.



Trump, de 69 años, presentó en el acto un resumen de sus activos, que alcanzan los 9.240 millones de dólares, y deudas "a largo plazo y a bajos intereses", según dijo, por 503 millones de dólares.



Al detallar estos fondos se anticipó a las normas que obligan a todos los candidatos presidenciales a declarar públicamente sus propiedades.



Menos dinero de lo estipulado

La fortuna declarada por Trump es la mitad de lo que le calculaba este martes la revista Forbes (4.100 millones de dólares), que suele difundir una lista anual de los más ricos del mundo, con datos actualizados teniendo en cuenta la valoración de sus activos bursátiles, entre otros conceptos.



La riqueza de Trump está muy por debajo de los cerca de 80.000 millones que Forbes le calcula al fundador de Microsoft Bill Gates.



Entre los millonarios de Estados Unidos, y de acuerdo con los niveles de la lista de Forbes, el dinero declarado hoy por Donald Trump lo colocaría en el puesto 159 a nivel nacional.



Trump dio a conocer el monto de su fortuna un día después de que "The Washington Post" anticipara que hoy iba a dar a conocer el valor de sus activos en el mismo acto en el que iba a confirmar si finalmente buscaba la candidatura presidencial republicana.



Entre los activos que declaró el magnate se incluye la Trump Tower, desde donde habló hoy, el edificio del Bank of America en San Francisco y el Trump Building que está enfrente de la sede de la Bolsa de Nueva York.



Derechos sobre el Miss Universo

Pero la lista distribuida por sus portavoces incluye también los derechos de concursos como Miss Universo y Miss USA, valorados en 14,8 millones de dólares.



el magnate dijo que daba esos detalles porque es "la forma de pensar" que debe tener Estados Unidos.



"Tenemos una opinión contraria, de perdedores, de gente que no tiene, gente corrupta, que están llevando a este país a la ruina", afirmó. Eso sí, las cuentas dadas a conocer hoy indican que en los últimos cinco años Donald Trump ha destinado 102 millones de dólares a obras de caridad y obras sociales.