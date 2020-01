Trump se 'arrepiente' de polémicas declaraciones

Donald Trump hizo este jueves una confesión sorprendente y se declaró arrepentido de las palabras hirientes que ha pronunciado durante la campaña electoral, al asumir la postura de un candidato más propenso a la búsqueda de consensos."



"Realmente lo lamento, y en especial cuando he causado dolor a las personas", añadió al asegurar a sus seguidores que "siempre les diré la verdad", en una declaración leída que supone un punto de inflexión en el devenir de la campaña del magnate.



"A veces, al calor del debate y hablando de una multitud de temas, uno no elige las palabras indicadas o simplemente dice lo que no debería. Yo lo he hecho. Y créanlo o no, me arrepiento. Y me arrepiento en particular cuando pueda haber causado dolor personal", dijo.



En los días recientes y en medio de su descenso en las encuestas, Trump había expresado su deseo de retomar el verbo explosivo que le valió un gran éxito durante las primarias republicanas.





Cambio de equipo para revertir la situación



Esta misma semana, Trump renovó su equipo asesor en la campaña electoral y nombró como director a Steve Bannon, dueño del sitio conservador Breitbart News, un hombre sin experiencia política pero reconocido por su virulencia.



Estos continuos cambios vienen a colación de sus más recientes polémicas, como su choque con los padres de un capitán musulmán asesinado en Irak, sucesos que han afectado profundamente a la campaña del magnate.



Sus críticos le acusaron además de incitar a la violencia contra su rival demócrata Hillary Clinton, mediante declaraciones ambiguas sobre el derecho a portar armas.



Sin alterar un ápice el fondo de su discurso (muro en la frontera con México, proteccionismo comercial...), Trump se presentó este jueves como un agente del cambio en contraposición de Clinton, que según él representa al establishment y favorece a los ricos y poderosos.



Al tildar a Clinton nuevamente de "mentirosa", propuso reforzar las normas éticas del gobierno y combatir el tráfico de influencias.



Además de integrar a Bannon a su equipo, Trump nombró directora de su campaña a la encuestadora republicana Kellyanne Conway, experta en comunicación hacia las mujeres.