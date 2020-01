"Jamás pediré apoyo ni abusaré confianza de Evo"

El ex diputado y tres veces candidato presidencial chileno, Marco Enríquez-Ominami (MEO) entrevistó y se reunió con el presidente Evo Morales. Es cauto a la hora de hablar de la política interna de su país y ratifica para una solución a la causa marítima debe estar involucrado Perú.

Se habla de una invitación para un diálogo directo que resuelva el tema marítimo, ¿se conversó de eso con Evo Morales?

Yo aspiro a ser presidente de Chile, de un pueblo hermano, no aspiro a ser vocero de un presidente, por tanto, dejaré que el presidente Evo de cuenta de lo que sucedió. He venido muchas veces aquí, como director de cine, como candidato, como diputado y no voy a aceptar que nos castiguen a los chilenos y bolivianos que nos queremos reunir, no, hay un límite, nos merecemos todos los compatriotas el derecho a conversar, es más debo felicitar a la presidenta Michelle Bachelet, fíjese que ha cambiado su política y hoy pasó algo muy importante, ha obligado a su canciller a que se reúna el Comité de Fronteras, es una gran noticia.

¿Es posible entablar un diálogo directo entre Bolivia y Chile para lograr una salida soberana al mar?

Yo he dicho que para ir de La Paz a Santiago no hay que pasar por La Haya, que es más corto el camino. No voy a emitir ninguna opinión que pueda afectar la posición de mi país ante La Haya, yo aspiro a que Chile gane en La Haya, pero dicho eso, creo que existen en paralelo enormes oportunidades y no lo digo yo, lo dice la presidenta de Chile que obligó a su canciller a su diplomacia a una reunión inédita.

Yo quiero que Chile gane, no me pierdo, pero tampoco me voy a inhibir de constituirme aquí como director de cine a invitar a a los hermanos chilenos y bolivianos a dialogar más.

¿El encuentro que tuvo con Evo Morales tiene alguna incidencia en su candidatura?

Yo he sido director de cine y televisión, diputado, fiscalizador, he sido el candidato presidencial más joven, tuve la votación más alta de un independiente en la historia de Chile, créanme que no necesito de un documental para conseguir más votos.

Hoy ha cambiado el curso de estos dos gobiernos, comenzaron los comités bilaterales, seis años se demoraron y que coincidencia, a la misma hora que nuestros diplomáticos estaban reunidos, yo estaba grabando un documental con el presidente de Bolivia, y quiero decirles que hablamos de todo sin censura y se verá cuando el documental se exhiba.

¿Las declaraciones del canciller Muñoz alejan del diálogo a Bolivia y Chile?

Cuando quiera yo referirme a mis compatriotas, mis adversarios en política o a una autoridad de mi país, lo haré en Chile, espero que con interés podamos conversar de la caricatura que se hizo de un viaje súper sano y de sentido común para reflexionar juntos para trabajar bolivianos, peruanos y chilenos.

No voy a comentar los dichos de mi canciller ni de mi presidenta desde Bolivia, solo comentaré mis convicciones y mis convicciones son que solamente uno se entiende conversando.

¿La solución al tema marítimo pasa por Perú?

No lo digo yo, eso lo dice mucha literatura jurídica, no se trata de eso, no vengo a intervenir en un proceso que yo no comencé y cuando sea presidente, pienso en avanzar en otros horizontes. No es el momento ni de debilitar la posición chilena ni de criticar la posición boliviana, es el momento de expresar acá mi íntima convicción de lo que ha pasado es una vergüenza, que nos tenan a todos nosotros transformados en noticia, cuando se reúnan un boliviano y un chileno.

¿Qué opinión le queda del presidente Evo Morales?

El documental es muy intenso, hablamos de los desafíos del progresismo, de los desafíos de la región, le pregunté sobre el bien vivir, hablamos de integración, de los medios de comunicación y este es un tema del documental. Dos horas hablamos hoy y ayer ha debido ser como media hora.

Hemos tenido un diálogo de reflexión, fraterno, cada uno expresó su posición, no son posiciones convergentes, pero son posiciones de hermanos, de gente que debe quererse.

¿Evo expresó su intención de apoyar su candidatura?

Jamás un presidente de la república podría ni debería en un documental de reflexión hacer política interna, no lo hizo, no lo hará y jamás yo le pediré apoyo ni abusaré de la confianza del presidente (Evo Morales), porque voy a entrevistar a cinco más, le quiero decir. No haré de este documental de reflexión un ejercicio electoral, cuando quiera hacerlo, usted sabe, he venido aquí sin el documental y he tenido la misma cobertura mediática. No necesito de un documental para hablar de mi campaña, cuando haga campaña presidencial, se los diré, hoy he venido a hablar con la prensa boliviana que la considero hermana.

