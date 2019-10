Puertas de hospitales son dormitorios de enfermos

Isabel Cuéllar tiene 70 años y está acostada en el piso, afuera del hospital Japonés. La desesperación por conseguir una ficha para ser atendida por un médico especialista la obligó a dormir en este lugar, pasando frío, hambre e incomodidad.



Tiene los ojos cansados, pero no pierde la esperanza de conseguir la tan ansiada ficha para que el cardiólogo la chequee. Este será el segundo día consecutivo en que dormirá en las puertas de ingreso del nosocomio, pues el día anterior no pudo conseguir ficha.



Isabel contó que su hija se hace cargo de ella, pero que no la puede acompañar porque trabaja desde temprano. Para no pasar tanto frío, se puso chompa gruesa y se cubrió con una manta. En su brazo derecho tenía escrito el número 35.



A pocos pasos de ella estaba en la fila Freddy Senzano, con el número 128. Este hombre buscaba ser atendido por un traumatólogo, porque tiene una fractura en la rodilla. A diferencia de Isabel, Freddy tenía pocas esperanzas de conseguir ficha.

“Todos estamos aquí como errantes, andamos de Herodes a Pilatos. Esto no puede seguir así, ojalá las autoridades hagan algo”, expresó Freddy, que esperaba convertirse en uno de los 150 pacientes que logran conseguir las fichas que a diario se entregan en el Japonés.

Freddy e Isabel son solo dos de cientos de personas que cada día viven un calvario por las fichas. El drama lo conocen las autoridades nacionales y departamentales, pero hasta ahora no logran dar una solución al tema.



La respuesta más común de los responsables de salud de ambos niveles del Estado, es una suma de acusaciones de quién es el verdadero culpable o responsable de lo que sucede.



Desde el Ministerio de Salud piden transparentar el número de los ítems que el Gobierno envió para el departamento y desde la Gobernación insisten en la exigencia de saldar una deuda histórica con Santa Cruz. Calculan en más de 5.000 los ítems que se le debe al departamento.

Ambas instancias hablan de números, de leyes; se sindican de mentirosos, mientras que en las afueras de los nosocomios la gente es la que paga las consecuencias de la falta de profesionales en salud.



Falta de ítems y amenazas

El Comité pro Santa Cruz se puso al frente de las instituciones cruceñas vinculadas al tema de salud, para exigir al Gobierno una solución inmediata a este añejo problema.



Los dirigentes cívicos han amenazado con asumir acciones de hecho para que la región pueda tener más profesionales de salud contratados, pero aún nada de esto ha ocurrido.



Los que sí realizaron algunas medidas de protesta son dirigentes vecinales a la cabeza de Omar Ribera, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales.



A principios de esta semana, un grupo de vecinos se apostó en las puertas de la Brigada Parlamentaria Cruceña para reclamar la contratación de más médicos y enfermeras para los centros hospitalarios. “Una sola enfermera no puede seguir atendiendo a 50 pacientes, eso no está bien. Requerimos más médicos y enfermeras para nuestros hospitales”, dijo Ribera.



Los parámetros internacionales indican que debe haber un médico por cada 1.000 habitantes; en Santa Cruz hay dos galenos por casi 10.000 pacientes.



Ribera critica al Gobierno, porque -como decía el padre Mateo Bautista- el presupuesto que se destina a salud no llega al 10%. En tal sentido, considera que el monto que se asigna al área debe aumentar para contratar más médicos con especialidad, porque la Gobernación y la Alcaldía no tienen suficientes recursos para seguir pagando médicos, siendo que esa es una responsabilidad del Gobierno.



Actualmente, entre la Gobernación y la Alcaldía capitalina pagan médicos para hacer funcionar los centros hospitalarios que edificaron. Son 6.000 ítems, pero todavía se necesitan 5.000.

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Benigno Vargas (MAS), reconoce que hacen falta más ítems y que las necesidades en salud son múltiples, pero afirma que los 410 ítems que el Gobierno creó este año es un buen número.



“Los 410 ítems no son suficientes para los 3,5 millones de cruceños que somos ahora, pero esto es lo que tenemos, no hay más”, enfatizó el asambleísta departamental Isaac Ávalos (MAS), que al igual que otras autoridades oficialistas pide que la dotación de ítems se haga de forma directa a los municipios, dejando de lado a la Gobernación, a la que acusan de hacer política con este tema.



Médicos consultados por este diario indicaron que la falta de ítems repercute en la calidad y calidez de la atención que se da a los pacientes. “Si hubiera más médicos y enfermeras con ítems, más gente podría conseguir ficha de atención. Se acabarían las filas y no se vería gente durmiendo fuera de los hospitales. Eso es inhumano”, dijo un cardiólogo