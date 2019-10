EEUU confirma que se rechazó reunión entre Morales y Obama

El encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, confirmó que "no fue posible" concretar una reunión del presidente Evo Morales con Barack Obama en el marco de la asamblea de la ONU y dijo que "todavía no hay nada fijo" sobre la reposición de embajadores en ambos países.



Brennan hizo estas declaraciones en la ciudad de El Alto este miércoles a la mañana, en el lanzamiento de programas para jóvenes financiados por Estados Unidos.



Según fuentes diplomáticas consultadas por la Agencia de Noticias Fides, la Casa Blanca rehusó aceptar una cita presidencial entre Obama y Morales por la fuerte retórica del mandatario boliviano en contra de Estados Unidos.



"La verdad, no fue posible (la reunión) en esta sesión de la ONU, pero ojalá que se pueda lograr para el futuro si seguimos trabajando en tratar de mejorar las relaciones", dijo Brennan.