Miss Canadá responde a las críticas por subir de peso

Siera Bearchell, la representante de Canadá en el Miss Universo, contestó a través de las redes sociales a quienes hicieron comentarios sobre su aumento de peso.

“Recientemente me preguntaron, ‘¿qué te pasó? ¿por qué has ganado peso? Estás perdiendo puntos’. Si bien soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16, 20 o incluso el año pasado, estoy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca”, respondió la candidata, de 23 años, en Instagram y agregó una foto.

Siera contó con el apoyo de muchas mujeres por sus palabras. La reina de belleza continuó compartiendo imágenes en las que se percibe muy feliz. “Tan pronto como empecé a amarme, en lugar de intentar encajar en lo que la sociedad quería que fuera, gané un nuevo lugar en la vida. Esto es lo que intento llevar a la competencia. Un lado de la vida que es tan raro de encontrar: el autoestima y el amor propio. Siempre nos enfocamos en las cosas que queremos cambiar en lugar de amar todo lo que somos”, escribió.

El certamen más importante del mundo tendrá su noche final el domingo 29 de enero en Filipinas. La representante boliviana Antonella Moscatelli da lo mejor de si en la competencia.