Acusan de un delito más a Zapata y declara hermana

Uso indebido de bienes y servicios públicos, ese es el nuevo delito por el que se investiga a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales. Con esa nueva figura penal, la exgerente de la firma China CAMC afronta 12 imputaciones y espera la acusación formal del Ministerio Público.



En la víspera Paola, su hermana, acudió ante la Fiscalía para presentar su declaración. La exdiputada de oposición dijo que "no puede entorpecer la investigación" y solicitó que se acuda ante los investigadores para solicitar más datos de su versión de los hechos.



Conoce más: Gobierno ve "bronca" en medios de comunicación



Manifestó que acudió en calidad de "testigo" y no quiso dialogar con la prensa. Se conoce que se le preguntó sobre si conoce la forma en la cual la empresaria amasó su fortuna. La comisión que recaba pruebas detectó cuantiosas transacciones.



Hasta el momento Zapata es investigada por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ventajas ilegítimas.



Lea también: Evo acusa "conspiración" y "delitos" por parte de CNN



El Ministerio Público tiene lista la acusación formal contra Gabriela. Son tres procesos diferentes, uno por asociación ilícita, otro por la presentación de un menor como si fuera hijo de Evo Morales y por el uso de dependencias del Estado para beneficio particular.