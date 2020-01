Wilfredo Rojo: “Los puertos chilenos son las mejores opciones”

Wilfredo Rojo es el nuevo titular de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), por lo que en la semana, durante dos o tres días deberá estar en La Paz, para mantener reuniones con autoridades del Gobierno y como él dice cambiar su chip departamental y empezar a mirar a Bolivia y a todo su potencial exportador.



_ ¿Cuáles serán los principales puntos en su agenda de trabajo al frente de la Caneb?

Pues un tema central que abordaremos es el de puertas de salida que tiene el país para sus exportaciones. Sabemos de los anuncios del Gobierno sobre Ilo (Perú) y de la oferta Argentina con el cambio de lugar del puerto de Rosario. Pero antes que nada se debe analizar dónde realmente es factible invertir. La Cadex hizo la consulta a una empresa holandesa para saber cuánto se necesita desembolsar si queremos que Ilo sea una realidad y el monto fue que se requieren $us 10.000 millones.



_ ¿Ese monto garantizaría el funcionamiento de Ilo?

Sí, es para dotar al puerto de las condiciones para un pleno funcionamiento, pero además de eso para poder competir con los demás puertos del Pacífico, se debe trabajar en logística más allá de la construcción de la infraestructura. Eso significa que lleguen al muelle barcos comerciales de todo el mundo, consiste en que los costos de transporte sean más baratos o por lo menos igual, a los que se cobra en Chile. Se debe garantizar que en Ilo haya importaciones y exportaciones para no encarecer del valor de los fletes. Crear esa frecuencia de barcos va a requerir de varios años.



_ ¿Y la propuesta argentina?

Lo que nos regalaron en Rosario quedó en un mal lugar, la zona está urbanizada y es parte de un paseo peatonal. Por ello el traslado es inminente, pero otra vez, con el cambio no se logra nada sino que se lo debe consolidar, pues el lugar es estratégico que se llega por vía fluvial y eso puede abaratar los costos de los fletes. Sin embargo, es un trabajo a largo plazo y por ahora no es viable.



_ ¿Cuál es la mejor salida para las exportaciones?

Actualmente sin lugar a dudas los puertos chilenos son las mejores opciones para nuestras exportaciones.



_ ¿El año pasado cuál fue el volumen de las exportaciones por esas dos rutas?

Según los datos que manejamos, en 2016 se exportaron 3,2 millones de toneladas de las cuales 2,2 millones salieron por el Pacífico, especialmente por los puertos chilenos de Antofagasta (927.971 toneladas) y Arica (841.443). Mientras que por el Atlántico salieron un millón de toneladas, siendo Puerto Suárez -Corumbá con 990.581, la principal vía de exportación.



_ ¿Cuánto perjudica los roces políticos que se tiene con Chile?

Lo importante es que no se debe enturbiar las relaciones económicas con Chile, las importaciones y exportaciones que se realizan por estos puertos deben estar lejos de la política, porque si las mezclamos con lo político, dada la alta dependencia con los puertos chilenos, los que vamos a perder más somos los bolivianos. Otra sería la realidad si funcionara Puerto Busch, pues ese millón de toneladas que van a Corumbá saldría por nuestro puerto, generando una mejor alternativa para los exportadores.



_ ¿Cuál es la perspectiva para las exportaciones en esta gestión?

La ventas al exterior en 2016 sumaron $us 7.214 millones, mientras que en 2015 fueron de $us 8.912 millones. Considero que para el 2017 el de-sempeño de las ventas al exterior será similar, debido a que no existe la certeza de cómo será el comportamiento del precio internacional de barril de petróleo.



_ ¿Considera que la mejora en los precios en los minerales alcanzará para hacer frente a la crisis económica?

Es cierto que hay una leve mejora en la cotización de los minerales y eso con seguridad repercutirá en el ingreso de las ventas internacionales. Ahora, no se puede indicar si esto será suficiente para mejorar de forma global las ventas que se proyectan en esta gestión.