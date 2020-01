Dos policías y un recluso, a la cárcel por cadena de asaltos

La justicia ordenó ayer la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de dos policías y de un recluso, que se aprovechó de los permisos que obtuvo para salir del penal para ir al médico por problemas de salud cuando su fin era delinquir en supuesta complicidad con sus custodios.



Se trata del recluso Herland ‘Pichón’ Medina Rojas (30) y de los policías Diego Fernández Mamani y Érick Rojas Melgar, custodios.



La tarde de ayer la jueza Ana Gloria Rojas ordenó la detención en Palmasola de Medina y de Rojas. La Fiscalía los imputó por robo agravado y tenencia de armas al evidenciarse que hay víctimas de más de ocho asaltos registrados el 31 de enero y el 7 de febrero, precisamente los días en que Medina salió del penal.



El fiscal Cordero aseguró que hay pruebas de que el recluso logró el permiso de salida para ir al hospital San Juan de Dios, con escolta. Luego de la revisión médica, junto con su cómplice, un adolescente, cometía atracos a ciudadanos, a bordo de vehículos que robaban tras reducir a los conductores y meterlos en el maletero. Concluida su fechoría abandonaban el motorizado y a sus rehenes y retornaban al penal de Palmasola.

Según las pesquisas, los policías cedÍan sus armas al recluso y en otro vehículo seguían los movimientos de los atracadores.



Frente a la jueza Ana Gloria Rojas, Medina negó las acusaciones. Indicó que tiene dos sentencias, una de ellas con juicio abreviado. “Yo tomo tabletas por mi enfermedad, ese día compré Ades y le invité al policía. Al Ades le eché tabletas y el policía se desvaneció. El policía nada tiene que ver”, dijo.



Rojas se declaró inocente y afirmó haber sido pildoreado. “Ese día salimos a las 8:30 de la cárcel. En el hospital el recluso me invitó Ades y cuando estábamos de regreso me desmayé y no recuerdo más”, expresó; sin embargo, estos argumentos no convencieron a la jueza, que los envió a la cárcel.

En otra audiencia la jueza Romy Peredo también envió a la cárcel al policía Fernández.

Permiso del gobernador

Sobre la salida de Medina, el director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Iver Melgarejo, manifestó que el permiso fue otorgado por el gobernador del penal, Guido Plata, en atención a que el reo se encontraba grave de salud, según los informes de médicos de la cárcel y del San Juan de Dios.



Según Melgarejo, la ley de penitenciaría prevé que el gobernador puede autorizar salidas de emergencia de los internos por motivos de enfermedad terminal, una lesión o ataque repentino.



Medina salía para ir al hospital desde diciembre de 2016, pues padecía de un trauma en una de sus rodillas, que le impedía caminar con normalidad. “El año pasado fue operado de la rodilla. Supe que le hicieron biopsia para determinar si padecía de algún tipo de cáncer. Si salía periódicamente era porque los médicos del hospital informaban que su estado era delicado”, indicó.



La confabulación del recluso y de los escoltas obligó al Consejo Penitenciario a instruir el control estricto de las llegadas y salidas de los internos que van a los hospital y de los que los asisten a sus audiencias.



Ayer Melgarejo permitió el ingreso de algunos medios de prensa para demostrar que no hay salida clandestina por la que supuestamente reos estarían saliendo, como un canal televisiVo lo denunció