Huanca pide cárcel para el diputado Rafael Quispe

La excandidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, pidió que el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, vaya a la cárcel por los delitos de acoso y violencia política contra la mujer.



"Eso es lo que estamos pidiendo (que vaya a la cárcel), porque la justicia tiene que llegar. No podemos hablar así falsamente, él ha mellado mi dignidad", señaló la militante del oficialismo y dirigente de las mujeres campesinas "Bartolina Sisa".



El asambleísta opositor denunció, en marzo pasado, que la entonces candidata "tiene cerca de un millón de bolivianos en bienes", relacionándolos a los recursos que manejó en proyecto del Fondo Indígena.



"Yo no he robado ni un centavo y no he comprado mis casas, que tanto me ha difamado. Ha dicho que con dinero del Fondo Indígena me he comprado en plena campaña, ahora por fin hemos dado el primer paso en la justicia", agregó la dirigente.



Según se conoce, la fiscalía determinó la imputación formal de Quispe, al hallarse indicios de la comisión de los delitos por los que se acusa. Se informó, incluso, que en audiencia se solicitará que el legislador de UD reciba detención domiciliaria.