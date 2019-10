Chile reitera que no tiene obligación a negociar mar

"En esta fase vamos a demostrar, más allá de toda duda, que no existe ninguna obligación de negociar", señaló la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a tiempo de recibir la contramemoria que debe entregarse ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el proceso que fue iniciado por Bolivia por el diferendo marítimo.



La mandataria agregó que "la soberanía en nuestro país no está en juego de ninguna manera" y sostuvo que el documento "contiene sólidos fundamentos jurídicos e históricos". Debe llegar hasta el tribunal hasta el 25 de julio.



"El Canciller como el agente viajarán para entregar una copia de esta contramemoria más cinco libros con datos anexos para tener confirmación de lo que se plantea, para entregar a la Corte Internacional de Justicia antes del plazo", agregó la autoridad de la vecina nación.



El texto tiene un carácter reservado hasta que inicien los alegados dentro del proceso. Es un respuesta a la memoria de Bolivia, en la que se sustentan los compromisos que asumió Chile con Bolivia para encontrar una solución a su demanda de salida soberana al Pacífico.



A su turno, el Ministro de Relaciones Extererios, Heraldo Muñoz, sostuvo que "estamos muy satisfechos con el contenido de esta contramemoria, como lo ha dicho la presidenta es un documento sólido, tanto del punto de vista jurídico, como histórico".



Agregó que "está establecida allí la argumentación de nuestro país, que nada tiene que ver con soberanía, pues la cuestión de sesión soberana está absolutamente descartada, de lo que se trata ahora es de demostrar que tampoco hubo una obligación de negociar a través de la historia".



Finalmente, el agente chileno, José Miguel Insulza, aseveró que "el análisis jurídico, tanto de los fallos anteriores de la Corte, la jurisprudencia, como el trabajo académico, doctrinario de muchos juristas sobre la obligación de negociar ha sido muy bien analizada, no tengo ninguna duda que va a ser bien considerada por la Corte. Yo creo que sí vamos a tener un buen resultado".



Esta jornada el presidente Evo Morales manifestó que "Chile no tiene vocación de paz, su mismo eslogan en su escudo dice por la razón por la fuerza. Si Chile tiene una vocación de paz, debería cambiar eso y decir por la fuerza de la razón".