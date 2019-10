Suecia y Ecuador apuran un acuerdo para sacar a Assange

Suecia espera concretar antes de final de año un acuerdo judicial con Ecuador, que permitiría que la justicia interrogue al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Quito en Londres.



"Esperamos tener un acuerdo pronto. Esperamos lograrlo antes de Navidad", dijo a la agencia AFP la responsable sueca de las negociaciones, Cecilia Riddselius. Representantes del gobierno sueco y ecuatoriano se reunieron por primera vez en Estocolmo ayer, con el objetivo de llegar a un acuerdo.



"Este es un acuerdo general sobre cooperación judicial en casos de crímenes que permitiría que las autoridades de los dos países se ayuden", agregó.



Ecuador exige que para que los investigadores suecos puedan interrogar a Assange, antes se implemente un acuerdo.

En marzo la fiscalía sueca ofreció a Ecuador acudir a Londres para interrogar a Assange, que está refugiado desde 2012 en la sede diplomática, cediendo desde su postura inicial de que el acusado compareciera en Suecia.



Venezuela, Bolivia y Rusia

Julian Assange, tuvo un papel importante en la decisión del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, a la hora de solicitar asilo en Rusia tras el fracaso del operativo que WikiLeaks encabezó para intentar infructuosamente la salida del hacker estadounidense a través de los aviones presidenciales de Nicolás Maduro y Evo Morales, respectivamente.



Ayer, WikiLeaks negó que Assange haya planteado al Gobierno boliviano la posibilidad de colocar a Snowden en el avión presidencial de Evo Morales.



Durante una extensa entrevista con EL DEBER en Londres, Assange reconoció que negoció con el Gobierno de Nicolás Maduro la salida de Snowden y que, entre las diferentes alternativas que manejaban, estaba la posibilidad de que salga de Rusia en uno de los aviones presidenciales de Maduro o de Morales.



Finalmente, la operación se abortó debido a que WikiLeaks recibió informes en sentido de que la inteligencia de Estados Unidos estaba al tanto de esas maniobras.



Assange sostiene que fue él quien aconsejó a Snowden que se refugiara en Moscú, pese a que él "prefería América Latina", porque -según él- "existía un riesgo significativo de que fuera secuestrado en América Latina bajo las órdenes de la CIA". "Secuestrado y posiblemente asesinado", afirmó ayer al diario The Times.



Snowden, que recibió de Rusia permiso de residencia con una validez de tres años, a partir del 1 de agosto de 2014, se enfrenta a varios cargos, incluyendo el de espionaje y robo de propiedad del Gobierno, lo que podría condenarlo a 30 años de prisión si regresa a los EEUU.



La agencia ANF informó ayer que el 13 de abril pasado, la embajadora de Bolivia en Moscú, María Luisa Ramos, se refirió a este delicado tema diplomático, durante el estreno en Rusia del documental Terminal F sobre Edward Snowden. Ramos le consultó a Julian Assange en esa ocasión: "¿Pidió usted disculpas a Morales?", a lo que el líder de Wikileaks respondió: "Edward Snowden podía estar a bordo del avión del presidente de Bolivia de manera totalmente legal, porque se considera un avión diplomático. Para negarle a un avión la utilización del espacio aéreo hay que tener buenos motivos". Según ANF, Assange también detalló que se discutieron varias opciones para sacar a Snowden de Moscú y reiteró que el objetivo era distraer la atención de EEUU y otros servicios. Snowden permaneció en Rusia donde finalmente obtuvo la condición de refugiado.



Además en esos momentos adelantó una opinión sobre el tema: "Para evacuar a Snowden también se consideró el avión presidencial de un líder de otro país que también se encontraba en Moscú, igual que el de Evo Morales. Precisamente por eso organizamos este caos intencional. Sí, queríamos atraer la atención a otras posibilidades".



Confesó que no esperaban que su iniciativa tuviera una consecuencia como el cierre del espacio aéreo a Evo Morales. Insistió en que no fueron precisamente las acciones de su equipo las que provocaron el aterrizaje del avión, sino que, este fue resultado de las acciones de Washington.



"No esperábamos estos resultados. Fue a causa de la intervención de EE.UU. Solo podemos lamentar lo sucedido", subrayó Assange según ANF