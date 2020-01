El rival de Oriente está en Santa Cruz

Con la premisa de llevarse las tres unidades, así llegó Atlético Tucumán a Santa Cruz. Se enfrentará a Oriente Petrolero, este martes (20:45 hb), por la Copa Sudamericana. La delegación está compuesta por 18 jugadores, entre ellos el delantero Fernando Zampedri, que jugará su último partido con la camiseta del decano del fútbol argentino.

“Venimos a tratar de hacer un buen partido y a sumar”, dijo Zampedri tras salir de la zona de desembarque del aeropuerto de Viru Viru. El atacante indicó que está al tanto de la actualidad de su rival en el torneo internacional. “Sé que contrataron jugadores de buen manejo de pelota de media cancha hacia arriba, vamos a tener precaución en eso”, indicó.

Zampedri no quiso afirmar lo que ya es un hecho, su fichaje a Rosario Central, ni admitir que con este partido se despedirá del ‘gigante del norte’. “Si puede ser, se comenta los últimos días de eso, pero bueno hoy me debo a Atlético Tucumán. Todavía no hemos cerrado nada, así que me debo al club”, recalcó el jugador que pasará a la academia rosariana.

Trabajo

El cuerpo técnico al mando de Ricardo Zielinski ordenó que una vez se llegue a la capital cruceña de inmediato cumplan una sesión de entrenamiento. La tarde de este domingo estuvieron en la sede de Blooming. El lunes trabajarán en el estadio Tahuichi, en la mañana (9:00).

La delegación

Arqueros

Cristian Lucchetti

Franco Pizzicannella

Defensores

David Valdez

Bruno Bianchi

Ignacio Canuto

Mauro Gabriel Osores

Alejandro Montiel

Gabriel Risso Patrón

Mediocampistas

Alejandro Eduardo Melo

Guillermo Acosta

Rodrigo Aliendro

Tomás Cuello

Gervasio Daniel Núñez

Carlos Javier Lapetina

David Barbona

Delanteros

Luis Miguel Rodríguez

Fernando Zampedri

Jonás Samuel Romero

Cuerpo Técnico

Ricardo Zielinski