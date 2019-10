Hillary se pone adelante de Trump, pero por poco

Hillary Clinton adelantó al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en una encuesta publicada hoy en EE.UU. tras ser nominada oficialmente esta semana como candidata demócrata a la Presidencia del país.



El sondeo, hecho por la web de información política Morning Consult y elaborada entre el 29 y el 30 de julio, indica que el 43% de los 1.931 votantes consultados apoya a Clinton, mientras que Trump obtiene un respaldo del 40%.



En la anterior encuesta de Morning Consult, hecha entre el 22 y el 24 de julio (tras la convención republicana que "coronó" a Trump como candidato presidencial), el magnate inmobiliario se imponía a la ex secretaria de Estado, con el 44% frente al 40%.



El sondeo divulgado hoy, que tiene un margen de error del 2%, también muestra que el 17% de los entrevistados no ha decidido aún por quién votará en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre.



Clinton también encabeza la encuesta si se toma en cuenta al candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, e incluso aumenta su ventaja sobre el multimillonario neoyorquino.



En ese escenario, la aspirante demócrata alcanza un 41% de apoyo; Trump, un 36%; y Johnson, un 11%.



La ex secretaria de Estado aceptó la nominación de su partido a la Casa Blanca el pasado jueves, en la última jornada de la Convención Nacional Demócrata celebrada en Filadelfia (Pensilvania) desde el lunes.