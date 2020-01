¿Quiénes están en las listas de #PanamaPapers?

El escándalo ha salpicado a grandes figuras a nivel mundial y aunque no todos los nombres han salido a luz, se conoce que entre ellos hay presidentes, deportistas, miembros de casas reales y gente cercana a algunos jefes de Estado, que evitan - o evitaron - pagar impuestos.



La filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto quiénes están relacionados con el despacho de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá.



Este bufete gestiona las empresas "offshore", es decir aquellas firmas constituidas fuera del país de residencia, donde no pagan tributación alguna y se crean en paraísos fiscales para no pagar impuestos.



En la imagen interactiva puedes ver los nombres que aparecieron en esta lista, aunque no todos fueron revelados. Se conoce, por ejemplo, que están los nombres del presidente argentino Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, el cineasta español Pedro Almodóvar y gente cercana al presidente ruso Vladimir Putin y a los Kirchner, Néstor y Cristina, expresidentes de Argentina, entre otros.



